Confirmado: la familia de Luis Vadalá demandó a Moria Casán por su serie
Luego del estreno de la serie de Moria Casán, la familia de Luis Vadalá anunció su demanda y ya la hicieron efectivo el pedido judicial también para la productora.
El lanzamiento de la producción audiovisual centrada en la vida de Moria Casán desató una fuerte controversia judicial. Los allegados al fallecido empresario Luis Vadalá formalizaron una presentación legal contra la plataforma de contenido Netflix, la empresa productora a cargo del proyecto y la propia diva del espectáculo. En este marco, la abogada defensora Belén Escalera brindó detalles sobre la estrategia del fuero civil y anticipó las medidas de las próximas semanas.
La representante de Ingrid Vadalá confirmó el inicio de las acciones y especificó la citación a una instancia de negociación previa. Al abordar el estado del trámite legal durante una intervención en televisión, la letrada remarcó: “Iniciamos el reclamo formal pertinente por los daños ocasionados a la familia Vadalá, solicitamos de forma inmediata la mediación prejudicial obligatoria, que quedó fijada para el 9 de septiembre”.
El fundamento del reclamo se centra en la vulneración del daño moral, la afectación a la memoria de Vadalá, el perjuicio psicológico colectivo y el uso comercial no autorizado de su figura. Ante estas irregularidades, la querella solicita una reparación por lucro cesante y la liquidación del canon de licencia correspondiente.
Al hacer referencia a los sujetos a los que alcanza la presentación judicial y la falta de contacto previo, la abogada Escalera enfatizó: “Vamos a reclamar a todos los involucrados, Netflix, la productora, incluyendo a Ana María Casanova (Moria Casán) y demás responsables”. A su vez, la representante del entorno del empresario remarcó la falta de consideración hacia los parientes del difunto antes del inicio de las grabaciones, sosteniendo: “en ningún momento consultaron ni pidieron autorización a la familia, aunque saben perfectamente quiénes somos”.
El impacto de la exposición mediática repercutió en el entorno íntimo de Vadalá, afectando a sus familiares directos e incluyendo a sus nietos. De acuerdo con lo manifestado por la defensa, el entorno padece “un dolor inmenso por la difamación de la imagen de Luis Vadalá”, motivo por el cual demandan acciones concretas para restaurar tanto el honor como la estabilidad emocional de los damnificados.
La reunión del próximo 9 de septiembre oficiará como la primera vía formal para intentar acordar una compensación monetaria y reparar el agravio reputacional. No obstante, la letrada fue contundente respecto al rumbo a seguir en caso de no hallar una respuesta favorable durante dicha audiencia: “Si no llegamos a un acuerdo, no dudaremos en llevar el caso a juicio”.
De este modo, los querellantes argumentan que el proyecto fue concebido para menoscabar el buen nombre del empresario. Si la audiencia prejudicial concluye sin consensos, la causa escalará a un litigio judicial completo por daños y perjuicios.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario