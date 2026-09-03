Confirmado: la familia de Luis Vadalá demandó a Moria Casán por su serie

La reunión del próximo 9 de septiembre oficiará como la primera vía formal para intentar acordar una compensación monetaria y reparar el agravio reputacional. No obstante, la letrada fue contundente respecto al rumbo a seguir en caso de no hallar una respuesta favorable durante dicha audiencia: “Si no llegamos a un acuerdo, no dudaremos en llevar el caso a juicio”.

De este modo, los querellantes argumentan que el proyecto fue concebido para menoscabar el buen nombre del empresario. Si la audiencia prejudicial concluye sin consensos, la causa escalará a un litigio judicial completo por daños y perjuicios.