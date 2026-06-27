El restaurante Milión, propiedad de Ernestina Pais, cerró sus puertas por duelo y la despidió de forma emotiva

Ubicado en una histórica casona de principios del siglo XX sobre la calle Paraná 1048, en el barrio porteño de Recoleta, Milión nació como un proyecto impulsado por Ernestina Pais con la idea de crear un ámbito que combinara gastronomía, cultura y encuentros sociales.

Millión cerrado por duelo

Con el paso del tiempo, el lugar se transformó en uno de los puntos de referencia de la noche porteña y en un espacio elegido para presentaciones, eventos y reuniones, reflejando el espíritu que la conductora buscó imprimirle desde sus comienzos.

Tras dos jornadas de duelo, el restaurante reabrirá sus puertas el próximo lunes, tal como informaron sus responsables, con el objetivo de continuar el legado de un proyecto que la periodista consideraba una de sus mayores pasiones.