El restaurante Milión, propiedad de Ernestina Pais, cerró sus puertas por duelo y la despidió de forma emotiva
Tras la muerte de su dueña, Ernestina Pais, Milión anunció el cierre de sus puertas durante dos días. El restaurante la despidió con un emotivo mensaje.
La muerte de Ernestina Pais, ocurrida este viernes en un accidente ferroviario en San Isidro, provocó una profunda tristeza entre familiares, amigos, colegas y también en quienes compartían con ella uno de sus proyectos más importantes: Milión, el restaurante y espacio cultural del que era propietaria.
Como muestra de duelo, el emblemático establecimiento anunció que permanecerá cerrado durante dos días y comunicó la decisión a través de sus redes sociales, donde publicó un sentido mensaje para despedir a la conductora.
"Con muchísimo dolor queremos contarles que hoy y mañana Milión permanecerá cerrado. El lunes volveremos a abrir nuestras puertas para seguir cuidando y haciendo crecer esta casa que tanto amaba. Te vamos a extrañar muchísimo, Ernes", expresaron desde la cuenta oficial del lugar.
La publicación recibió rápidamente cientos de mensajes de apoyo y condolencias de clientes, amigos y seguidores, quienes recordaron el fuerte vínculo que Ernestina tenía con el espacio que impulsó durante años.
Ubicado en una histórica casona de principios del siglo XX sobre la calle Paraná 1048, en el barrio porteño de Recoleta, Milión nació como un proyecto impulsado por Ernestina Pais con la idea de crear un ámbito que combinara gastronomía, cultura y encuentros sociales.
Con el paso del tiempo, el lugar se transformó en uno de los puntos de referencia de la noche porteña y en un espacio elegido para presentaciones, eventos y reuniones, reflejando el espíritu que la conductora buscó imprimirle desde sus comienzos.
Tras dos jornadas de duelo, el restaurante reabrirá sus puertas el próximo lunes, tal como informaron sus responsables, con el objetivo de continuar el legado de un proyecto que la periodista consideraba una de sus mayores pasiones.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario