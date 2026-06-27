El doloroso adiós de Rochi Igarzábal a Ernestina Pais: "Te voy a extrañar todos los días"
A través de sus redes sociales, la actriz le dedicó unas sentidas palabras a su amiga, quien perdió la vida a los 54 años luego de un accidente ferroviario.
La muerte de Ernestina Pais dejó un profundo dolor entre sus seres queridos y colegas. Una de las despedidas que más conmovió fue la de Rochi Igarzábal, quien recurrió a sus redes sociales para homenajear a la periodista, fallecida a los 54 años tras un accidente ferroviario en San Isidro.
La actriz compartió una serie de fotos que reflejan la estrecha amistad que habían construido en el último tiempo. Aunque se conocieron trabajando en El Divorcio del Año, la obra dirigida por José María Muscari junto a Romina Gaetani, Diego Ramos, Fabián Vena y Juan Palomino, su relación trascendió el escenario y se transformó en un vínculo muy cercano.
Con un texto cargado de dolor e incredulidad, Igarzábal comenzó su despedida escribiendo: “Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida. Llena de proyectos, de arte y de alegría“.
A lo largo del mensaje también recordó la fortaleza con la que Ernestina atravesaba sus momentos más difíciles y la alegría que transmitía pese a las adversidades. “Sabía que algo te dolía siempre, en el corazón y a pesar de eso te aferrabas a tu risa explosiva, a nuestros mates en la ruta, a caminar conmigo por pueblitos y ciudades donde íbamos a hacer función“.
La actriz, además, compartió algunos de los recuerdos más íntimos que construyeron durante las giras teatrales, dejando en evidencia la complicidad y el cariño que las unía. “Estos últimos meses hicimos colecho. Dormíamos juntas. Yo te tapaba cuando te veía con frío en los viajes nocturnos yendo de un lado al otro. Venías a mi habitación y compartíamos tus escritos, tus relatos“, expresó.
Sobre el final de la carta, Rochi evocó los proyectos que soñaban concretar juntas y dejó al descubierto el vacío que le dejó la partida de su amiga. “Decíamos que íbamos a ser millonarias. Estabas cambiando tu casa y dándole luz para empezar de nuevo. No entiendo estar escribiendo esto. No quiero entenderlo, no quiero creerlo“.
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