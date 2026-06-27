El doloroso adiós de Rochi Igarzábal a Ernestina Pais: "Te voy a extrañar todos los días"

Posteo de Rochi despidiendo a Ernestina

A lo largo del mensaje también recordó la fortaleza con la que Ernestina atravesaba sus momentos más difíciles y la alegría que transmitía pese a las adversidades. “Sabía que algo te dolía siempre, en el corazón y a pesar de eso te aferrabas a tu risa explosiva, a nuestros mates en la ruta, a caminar conmigo por pueblitos y ciudades donde íbamos a hacer función“.