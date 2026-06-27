El último adiós a Ernestina Pais: la decisión que tomó su familia con respecto al velorio

El fallecimiento de Pais ocurrió el viernes por la noche en un paso a nivel del Tren de la Costa, ubicado en San Isidro. La conductora murió luego de ser embestida por una formación ferroviaria, un hecho que provocó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo y los medios de comunicación.

Desde entonces, artistas, periodistas y excompañeros de trabajo recurrieron a las redes sociales para homenajearla y recordar distintos momentos compartidos a lo largo de su trayectoria profesional.

La situación de su licencia de conducir

Antes del accidente fatal, Ernestina Pais ya había protagonizado otro episodio vial. En marzo de este año chocó contra un Alfa Romeo en Vicente López y, tras negarse a realizar el test de alcoholemia, las autoridades dispusieron la inhabilitación de su licencia de conducir.

A ese antecedente se sumaban numerosas infracciones por exceso de velocidad cometidas con su Honda City. Entre multas registradas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, la deuda alcanzaba los 2.500.000 pesos.

Qué muestra el video del Tren de la Costa y la investigación de la muerte de Ernestina Pais

El impactante material audiovisual fue captado por una cámara de seguridad particular ubicada a escasos metros del paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. En la cruda grabación se logran escuchar dos bocinazos de la formación correspondientes al Tren de la Costa, y segundos después se observa cómo el transporte público embiste y arrastra violentamente al Honda Civic negro.

San Isidro accidente Ernestina

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que la comunicadora de 54 años habría cruzado con la barrera baja. Esta fuerte teoría coincide plenamente con las primeras declaraciones de los testigos ocasionales que presenciaron el hecho en el lugar. A raíz del brutal choque directo sobre el lateral izquierdo del rodado, los efectivos policiales de la Comisaría 2da constataron que el fallecimiento se produjo en el acto.