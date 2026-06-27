Último adiós a Ernestina Pais: cuándo y dónde será el velatorio
Si bien en un inicio se había barajado una despedida familiar íntima, finalmente, los allegados a Ernestina Pais decidieron abrir el último adiós al público.
La repentina y trágica muerte de Ernestina Pais continúa conmocionando a todo el país. Sin embargo, hasta el momento no había habido novedades al respecto del velatorio. No obstante, durante la tarde de este sábado trascendió que su familia prefería despedirla en intimidad este domingo por la mañana.
Luego, fuentes allegadas a la familia de la reconocida periodista indicaron lo contrario. De este modo se supo que "la familia de Ernestina Pais invita a despedir a la gran periodista y actriz el domingo 28/06 por la mañana en la casa velatoria Zuccotti".
"Luego será trasladada al Panteón de Actores en La Chacarita", agregó la periodista Naiara Vecchio.
Último adiós a Ernestina Pais: todos los detalles
La despedida a la reconocida conductora será este domingo por la mañana, desde las 8:00 a las 11:30 horas, en Av. Córdoba 5084, donde se ubica la casa velatoria Zuccotti Hnos.
La palabra del testigo que asistió a Ernestina Pais tras ser arrollada por un tren
Se trata de Carlos quien, en su testimonio, reconstruyó los primeros momentos tras el choque y el desconcierto que se vivió en el lugar donde acabó con su vida la periodista que iba rumbo a realizar la función de "El divorcio del año".
“Nosotros pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara. No sabíamos que era ella”, explicó, al recordar la confusión inicial tras el siniestro.
Luego detalló la desesperación que se generó entre los vecinos que intentaron acercarse a ayudar. “Yo estaba acá adentro y escuché el impacto. Fuimos corriendo a mirar a ver qué pasó, a ver si la podíamos ayudar o algo. No pudimos hacer nada porque no se podían abrir las puertas, estaban todas trabadas”, relató.
En su testimonio, Carlos también describió la única reacción que alcanzaron a percibir de la conductora antes de la llegada de los equipos de emergencia. “Se movió un poquito, pero no contestaba. Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó”, señaló.
Además, indicó que varias personas intentaron colaborar en el rescate, aunque sin éxito. “Nos acercamos varios a asistirla. Había un policía que intentó abrir las puertas, pero no pudieron. La barrera funciona bien y siempre escuchamos cuando el tren toca la bocina”, afirmó.
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