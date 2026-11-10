Prime Video: la miniserie estadounidense de terror que es furor con 8 capítulos no aptos para menores
Con ocho episodios, la producción combina terror psicológico, poderes sobrenaturales y los peligros de la exposición en las redes sociales.
Prime Video incorporó una nueva propuesta para los fanáticos del terror. Se trata de una miniserie estadounidense de ocho episodios que recupera la emblemática historia de Stephen King y la adapta a los conflictos de la sociedad actual.
La producción está dirigida por Mike Flanagan, reconocido por sus trabajos en La maldición de Hill House y La caída de la Casa Usher, dos ficciones que se destacaron por combinar elementos sobrenaturales con historias de fuerte contenido psicológico.
Esta nueva versión llega a 50 años del estreno de la recordada película de Brian De Palma, protagonizada por Sissy Spacek en 1976, y propone una mirada contemporánea sobre el acoso escolar, la violencia y el aislamiento.
De qué trata Carrie
La historia de Carrie sigue a Carrie White, una adolescente que creció bajo el estricto control de su madre, Margaret, una mujer profundamente religiosa que limita su contacto con el mundo exterior.
Cuando comienza a asistir a una escuela secundaria pública, la joven debe enfrentarse a las burlas, el rechazo de sus compañeros y nuevas formas de acoso escolar a través de las redes sociales.
Sin embargo, mientras atraviesa estas situaciones, Carrie descubre que posee poderes telequinéticos, una habilidad sobrenatural que le permite mover objetos con la mente.
Un episodio que se vuelve viral desencadena una serie de acontecimientos que transforman su vida y ponen en peligro a quienes la rodean.
La miniserie combina terror psicológico, drama adolescente y elementos sobrenaturales, mientras explora las consecuencias de la humillación pública y el aislamiento emocional.
Reparto de Carrie
El reparto de Carrie está encabezado por Summer H. Howell, quien interpreta a Carrie White. La joven actriz fue seleccionada después de un proceso de casting en el que participaron alrededor de 1.500 aspirantes.
También participa Samantha Sloyan, quien interpreta a Margaret White, la madre de la protagonista y uno de los personajes centrales de la historia.
El elenco incluye a Siena Agudong y Matthew Lillard, quienes forman parte de esta nueva adaptación del universo creado por Stephen King.
La producción busca profundizar en los conflictos personales de los personajes y actualizar la historia original para una generación marcada por la tecnología y las redes sociales.
Trailer de Carrie
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