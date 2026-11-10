Prime Video: la miniserie estadounidense de terror que es furor con 8 capítulos no aptos para menores

Sin embargo, mientras atraviesa estas situaciones, Carrie descubre que posee poderes telequinéticos, una habilidad sobrenatural que le permite mover objetos con la mente.

Un episodio que se vuelve viral desencadena una serie de acontecimientos que transforman su vida y ponen en peligro a quienes la rodean.

La miniserie combina terror psicológico, drama adolescente y elementos sobrenaturales, mientras explora las consecuencias de la humillación pública y el aislamiento emocional.

Reparto de Carrie

El reparto de Carrie está encabezado por Summer H. Howell, quien interpreta a Carrie White. La joven actriz fue seleccionada después de un proceso de casting en el que participaron alrededor de 1.500 aspirantes.

También participa Samantha Sloyan, quien interpreta a Margaret White, la madre de la protagonista y uno de los personajes centrales de la historia.

El elenco incluye a Siena Agudong y Matthew Lillard, quienes forman parte de esta nueva adaptación del universo creado por Stephen King.

La producción busca profundizar en los conflictos personales de los personajes y actualizar la historia original para una generación marcada por la tecnología y las redes sociales.

Trailer de Carrie