Las mejores series que se estrenan en septiembre

La espera terminó para las y los fans de la obra de J.R.R. Tolkien con la llegada de esta nueva adaptación, centrada en los eventos de la Segunda Edad de la Tierra Media, cuando se forjaron los anillos que luego poseerían enanos, elfos, humanos y el temible Sauron.

Con un despliegue presupuestario de unos 450 millones de dólares para la realización de esta primera temporada, la serie ya se convirtió en la más cara de la historia y cuenta con un diverso elenco integrado por Morfydd Clark, Robert Aramayo, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Sophia Nomvete y Ben Walker, entre más.

Estreno 2 de septiembre en HBO Max

La sexta temporada de la serie de ciencia ficción animada “Rick & Morty”, que sigue las hilarantes y a menudo muy escatológicas aventuras de un científico genio borracho y su nieto asustadizo, vuelve a la pantalla de HBO Max.

Creada por Dan Harmon y Justin Roiland, la propuesta destaca por sus disparatadas tramas que recuperan y subvierten todos los arquetipos del género y porque ofrece una satírica mirada nihilista sobre la existencia mientras Rick, Morty y el resto de su familia viajan por el universo y otras dimensiones.

Estreno 9 de septiembre en Netflix

La temporada 5 de “Cobra Kai”, la serie que trajo de vuelta a los personajes de la trilogía original de “Karate Kid” más de tres décadas después, y con ella la nostalgia por las películas de artes marciales de los '80, llegará a Netflix el 9 de septiembre con más combates entre los aprendices de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y el resto de los adolescentes de la ciudad, y también con novedades en el elenco.

Es que, como ya ocurrió antes varias veces en esta producción, en la que numerosos intérpretes volvieron (y en muchos casos resucitaron sus carreras) a retomar sus personajes de las películas, esta nueva tanda de episodios trae de regreso al actor Sean Kanan en el papel de Mike Barnes, quien fue introducido como el villano principal de “Karate Kid III: El desafío final” (1989), un joven karateca y matón contratado por los propietarios del dojo Cobra Kai para que aterrorizara a Daniel y lo humillara a la vista de todos

Estreno 10 de septiembre en Paramount+

Remake en formato serie de la película de 1980 protagonizada por Richard Gere, la tira tiene ahora a Jon Bernthal en el papel principal como un escort que, tras cumplir una injusta condena de 15 años de prisión, intenta recuperar sus relaciones con su examante y su problemática madre.

Mientras, con la ayuda de la detective Sunday -interpretada por Rosie O’Donnell-, buscará a quienes lo traicionaron e inculparon, sólo para descubrir una enorme conspiración en el camino. Gretchen Mol, Lizzie Brocheré, Gabriel LaBelle, Leland Orser y Wayne Brady, entre más, integran el elenco de la producción, que consta de ocho episodios.

Estreno 11 de septiembre en Starzplay

Con el protagónico de la inglesa Samantha Morton, la miniserie “The Serpent Queen” se presenta como un giro contemporáneo al género de drama histórico y a la historia del ascenso al poder de Catalina de Médici, cuando a los 14 años, en el siglo XVI, se casó con el heredero de Francia.

La trama, compuesta por 8 episodios, se desarrolla a través de flashbacks mientras ya adulta defiende sus acciones e imparte las lecciones aprendidas luego de acceder al trono a pesar de provenir de una condición plebeya y de unirse con un hombre que, descubrió pronto en su noche de bodas, estaba enamorado de otra mujer.

Estreno 18 de septiembre en Paramount+

Estrena una nueva entrega de la multipremiada adaptación para la pantalla chica de la aclamada novela distópica del mismo nombre escrita por Margaret Atwood, que gira alrededor de Gilead, una sociedad teonómica y totalitaria en la que las mujeres fértiles son utilizadas como esclavas de las familias del poder con fines reproductivos.

Elisabeth Moss repite su protagónico como June, una criada prófuga que sigue dando la pelea contra sus captores y contra ese inhumano sistema desde su refugio en Canadá y junto a su pareja, Luke (O-T Fagbenle), y su amiga Moira (Samira Wiley). Yvonne Strahovski, Ann Dowd, Bradley Whitford, Max Minghella y Madeline Brewer también vuelven a sus roles en esta temporada.

Estreno el 21 de septiembre en Disney+

Con el regreso del mexicano Diego Luna al universo narrativo galáctico ideado hace más de 40 años por George Lucas, llega “Andor”, la serie de 12 episodios que funciona como una precuela de la película “Rogue One: Una historia de Star Wars” (2016) y como una mirada refrescante sobre aspectos inexplorados de este mundo.

En esta serie creada por Tony Gilroy podrá verse el origen de Cassian Andor (Luna), el antihéroe que lleva toda su vida luchando contra el dictatorial Imperio y que en el marco de la creciente rebelión acabará por convertirse en una figura clave en la disputa entre los lados luminoso y oscuro de la Fuerza. El elenco se completa con otras figuras destacadas como Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona y Fiona Shaw, entre más.

Estreno 28 de septiembre en Star+

El reconocido ganador del Oscar Jeff Bridges encarna a Dan Chase, un exagente de la CIA que vive recluido y al margen del sistema durante décadas tras escapar de la organización, aunque de un momento a otro se encontrará nuevamente en acción cuando un asesino a sueldo aparece con la misión de eliminarlo.

Basada en el bestseller homónimo de Thomas Perry, la serie de siete episodios creada por Jonathan Steinberg y Robert Levine cuenta en su elenco con John Lithgow como Harold Harper, el subdirector de la División de Contrainteligencia del FBI, Alia Shawkat, E.J. Bonilla y Gbenga Akinnagbe, entre más.

