Yanina Zilli ganó el desafío del auto en Gran Hermano y no pudo contener la emoción: "Gracias a Telefe"

La emoción de Zilli tras ganar el auto en Gran Hermano

Todavía impactada por lo ocurrido, Yanina no pudo ocultar la emoción al recibir el premio y dedicó unas palabras apenas recuperó el aliento. “¡Es mío! Gracias, Santi. Gracias a Telefe”, expresó entre lágrimas y abrazos, completamente movilizada por el momento.

Luego, la participante compartió una historia personal que terminó de explicar el significado especial del premio para ella. “Hace un año mi hijo me decía: ‘Mamá, vos no podés andar con ese auto’. Yo soy súper ahorrativa. Antes de venir dije: ‘No, no voy a cambiar de auto, no quiero gastar’. Y mirá la joyita que me dieron”, cerró emocionada, mientras el resto de la casa celebraba junto a ella uno de los momentos más felices de la temporada.