Harlem Festival 2026 confirmó fechas: todo lo que hay que saber sobre la nueva edición

Una vez terminada esa etapa, la venta general se habilitará el lunes 1° de junio desde las 12, con todos los medios de pago habilitados, incluyendo tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y puntos de venta físicos en efectivo. También se mantendrán opciones de financiación: seis cuotas sin interés para clientes VISA Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos y tres cuotas sin interés con tarjetas de cualquier banco.

Las entradas podrán conseguirse oficialmente a través de Passline, mientras que quienes prefieran comprar sin costo de servicio podrán hacerlo, desde la venta general, en puntos físicos de Santa Fe y Paraná.

Como novedad, el festival lanzará un beneficio especial para quienes ya formaron parte de experiencias anteriores. A través de la Comunidad Harlem, quienes hayan asistido al menos a una edición desde 2021 podrán ingresar el ID de una entrada previa y acceder a un 15% de descuento sobre el valor del ticket. La promoción estará vigente hasta el 17 de junio o hasta agotar disponibilidad.

En cuanto a los artistas, todavía habrá que esperar un poco más. Desde la organización adelantaron que el lineup oficial se revelará en las próximas semanas, una vez finalizada la etapa promocional de preventa. Mientras tanto, anticipan una programación fiel al espíritu del festival: “un termómetro de la cultura actual donde conviven en armonía las leyendas del rock nacional, los máximos referentes de la escena urbana y las nuevas promesas de la música latinoamericana”.