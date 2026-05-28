Harlem Festival 2026 confirmó fechas: todo lo que hay que saber sobre la nueva edición
El tradicional evento musical volverá en octubre con dos jornadas cargadas de shows, experiencias, gastronomía y propuestas para toda la familia.
Harlem Festival ya puso fecha para su regreso y promete volver a convertir a la ciudad de Santa Fe en uno de los grandes polos culturales y turísticos del país. La octava edición del evento se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre en el clásico Predio de la Estación Belgrano, coincidiendo con el feriado del lunes 12, una combinación ideal para quienes planean una escapada de fin de semana largo.
Consolidado como uno de los festivales musicales de mayor crecimiento de Argentina, Harlem volverá a desplegar una propuesta que trasciende los recitales y apuesta por una experiencia integral. Durante dos días, el público podrá disfrutar de música en vivo, espacios gastronómicos, intervenciones artísticas, activaciones de marcas y diferentes propuestas recreativas pensadas para compartir entre amigos o en familia.
Este año, además, el festival se presenta con un atractivo extra: el calendario juega a favor. Desde la organización remarcan que la coincidencia con el descanso largo de octubre convierte al evento en una gran oportunidad para impulsar el turismo, la hotelería y el movimiento gastronómico regional, al tiempo que ofrece una producción de gran escala en el corazón del litoral.
Entradas, descuentos y beneficios exclusivos
El proceso de venta comenzará este viernes 29 de mayo a las 12 con una preventa exclusiva de 72 horas destinada a clientes VISA de Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos. Los tickets partirán desde $135.000 más cargo por servicio y contarán con un beneficio destacado: hasta nueve cuotas sin interés, sujeto a stock disponible.
Una vez terminada esa etapa, la venta general se habilitará el lunes 1° de junio desde las 12, con todos los medios de pago habilitados, incluyendo tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y puntos de venta físicos en efectivo. También se mantendrán opciones de financiación: seis cuotas sin interés para clientes VISA Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos y tres cuotas sin interés con tarjetas de cualquier banco.
Las entradas podrán conseguirse oficialmente a través de Passline, mientras que quienes prefieran comprar sin costo de servicio podrán hacerlo, desde la venta general, en puntos físicos de Santa Fe y Paraná.
Como novedad, el festival lanzará un beneficio especial para quienes ya formaron parte de experiencias anteriores. A través de la Comunidad Harlem, quienes hayan asistido al menos a una edición desde 2021 podrán ingresar el ID de una entrada previa y acceder a un 15% de descuento sobre el valor del ticket. La promoción estará vigente hasta el 17 de junio o hasta agotar disponibilidad.
En cuanto a los artistas, todavía habrá que esperar un poco más. Desde la organización adelantaron que el lineup oficial se revelará en las próximas semanas, una vez finalizada la etapa promocional de preventa. Mientras tanto, anticipan una programación fiel al espíritu del festival: “un termómetro de la cultura actual donde conviven en armonía las leyendas del rock nacional, los máximos referentes de la escena urbana y las nuevas promesas de la música latinoamericana”.
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