El sentido homenaje a figuras que conmovió a todos en los Premios Martín Fierro de Cable 2025

Además, se recordó al actor Daniel Fanego, con una frase que resonó en medio del silencio de la noche: “Estoy seguro yo soy persona por haber sido actor, que si no lo hubiera sido”-

Quien no pudo faltar entre los que dejaron este plano y que fueron recordados en una noche especialísima, la boxeadaora Alejandra "Locomotora" Oliveras. "La vida es una pelea. Luchá, dale para adelante", fue una de las frases de la magnética influencer.

Los conductores guiaron este momento de reconocimiento y homenaje, con aplausos y sincera emoción, para celebrar a quienes dejaron su huella en la televisión, que entraron en la casa de los argentinos, y que vivirán en la memoria colectiva.

El reconocimiento emocionó a los presentes en la sala y también a los televidentes, quienes acompañaron con aplausos y lágrimas este sentido tributo que año tras año se convierte en uno de los momentos más esperados de la ceremonia.