La autora de Envidiosa respondió a quienes cuestionan el papel de Griselda Siciliani: "La mina que dice..."

En medio de ese clima y después de varios comentarios que comenzaron a multiplicarse en redes sociales, la guionista y creadora del proyecto, Carolina Aguirre, optó por manifestarse públicamente. Cansada de las reacciones que, según ella, no interpretan la verdadera construcción del personaje, lanzó una reflexión que apunta a un trasfondo sociocultural. En su mensaje, aludió a determinadas miradas femeninas que critican a Vicky: “La mina que dice ‘qué infumable Vicky’ es otra versión de la pick me girl”, señaló, planteando que muchas mujeres intentan desmarcarse del personaje para parecer más deseables ante los varones.