Martín Fierro de Cable: Gustavo Sylvestre ganó Oro
El conductor de C5N obtuvo la estatuilla principal, mientras que el canal de noticias brilló con los galardones más importantes.
La televisión por cable tuvo este jueves su noche de gala, en el marco de la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025 por parte de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), donde el conductor de C5N, Gustavo Sylvestre, se quedó con el Oro.
"Muchas gracias APTRA y Luis Ventura. Viva el periodismo. Que no muere, nadie lo podrá matar. Que viva la televisión y todos los medios, y vamos por mucho más", destacó el galardonado periodista.
El Gato había ganado la estatuilla en rubro mejor labor periodística masculina por su conducción del programa Minuto Uno que conduce desde hace más de una década por la señal C5N. Luego de una gran noche para el canal de noticias, el conductor también se llevó el premio más importante de la noche.
C5N ganó en varias ternas importantes, como servicio informativo, producción general y producción integran. También fueron premiados Argenzuela, Duro de Domar, Rosario Ayerdi y Rosalía Costantino.
Todos los ganadores del Martín Fierro de Cable 2025
MARTÍN FIERRO DE ORO: GUSTAVO SYLVESTRE
1. PROGRAMA DE ENTREVISTAS
+CARAS – (Héctor Maugeri - Caras TV)
2. TEMAS MÉDICOS
EL SECRETO MEJOR GUARDADO - (Fernando Felice – A24)
3. DOCUMENTAL
MENEM JUNIOR: La Muerte Del Hijo Del Presidente - (Discovery Channel)
4. ARTE, MODA Y TENDENCIA
LA JAULA DE LA MODA - (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)
5. DEPORTIVO
ÚLTIMA VUELTA - (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)
6. ECONÓMICO
COMUNIDAD DE NEGOCIOS - (José Del Río- LN+)
7. AVISO PUBLICITARIO
LA SHELL, CAMPAÑA ANIVERSARIO 110 AÑOS - (Shell – Don by Havas)
8. NOTICIERO
TN DE NOCHE - (Franco Mercuriali – TN)
9. CRONISTA/MOVILERO
MANUEL MANU JOVE - (TN)
10. INTERÉS GENERAL SEMANAL
GPS - (Rolando Graña – A24)
11. LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA
GUSTAVO GRABIA - (Presión Alta – TyC Sports)
12. MUSICAL (JAZZ/TANGO Y FOLKLORE)
FIESTA GAUCHA - (Daniel San Luis – América Sports)
13. PANELISTA
SANTIAGO CUNEO - (GPS -A24)
14. MAGAZINE
CHICHE 2024 - (Samuel “Chiche” Gelblung- CrónicaTV)
15. REVELACIÓN
ORNELLA FLENCH - (EMPRENDI2 – Ciudad Magazine)
16. COLUMNISTA ECONÓMICA
ROSALÍA COSTANTINO - (Duro de Domar – C5N)
17. LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
GUSTAVO SYLVESTRE - (Minuto Uno - C5N)
18. DEPORTES EXTREMOS
WINTER NEWS - (María Ungaro – ESPN/Disney)
19. COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL
RODOLFO “FITO” BAQUÉ - (A24)
RODRIGO ALEGRE - (TN)
20. CULINARIO
HISTORIAS RICAS 4 - (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)
21. LABOR PERIODÍSITCA FEMENINA
ROSARIO AYERDI - (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)
22. AVISO INSTITUCIONAL
BETSSON - (Cuidamos la pasión)
23. PRODUCTOR GENERAL
NICOLÁS BOCACHE - (C5N)
24. TURISMO Y TIEMPO LIBRE
EL TURISMO Y LA HOSPITALIDAD - (Cristina Castro – Canal 26)
25. PERIODÍSTICO DEPORTIVO
TN DEPORTIVO - (M. Fiasche, C. Lombardi, P.Gravellone, N. Singer – TN)
26. LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA
DÉBORA PLAGER - (+ Info Tarde y + Periodismo – LN+)
27. CULTURAL/EDUCATIVO
LOS 7 LOCOS - (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)
28. PERIODÍSTICO
ARGENZUELA - (Jorge Rial - C5N)
29. PROGRAMA RURAL
TN CAMPO - (Eleonora Cole – TN)
30. COLUMNISTA POLITICO
DANIEL BILOTTA - (LN+)
IVÁN SCHARGRODSKY - (C5N)
31. PROGRAMA DE SERVICIOS
TRANSICIÓN 2030 - (Cata De Elía – A24)
32. INTERÉS GENERAL DIARIO
DURO DE DOMAR (Pablo Duggan – C5N)
33. MUSICAL (ROCK/POP/URBANA)
LA VIOLA - (Fernando Molinero - TN)
34. NOTICIERO DEPORTIVO
SPORTSCENTER - (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros- ESPN)
35. SERVICIO INFORMATIVO
C5N
36. LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA
JONATAN VIALE - (¿La ves? -TN)
37. PRODUCCIÓN INTEGRAL
C5N
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario