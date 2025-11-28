MinutoUno

Martín Fierro de Cable: Gustavo Sylvestre ganó Oro

Espectáculos

El conductor de C5N obtuvo la estatuilla principal, mientras que el canal de noticias brilló con los galardones más importantes.

Gato Sylvestre con el Martín Fierro de Oro. Foto: Carlos Ventura.

La televisión por cable tuvo este jueves su noche de gala, en el marco de la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025 por parte de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), donde el conductor de C5N, Gustavo Sylvestre, se quedó con el Oro.

"Muchas gracias APTRA y Luis Ventura. Viva el periodismo. Que no muere, nadie lo podrá matar. Que viva la televisión y todos los medios, y vamos por mucho más", destacó el galardonado periodista.

El Gato había ganado la estatuilla en rubro mejor labor periodística masculina por su conducción del programa Minuto Uno que conduce desde hace más de una década por la señal C5N. Luego de una gran noche para el canal de noticias, el conductor también se llevó el premio más importante de la noche.

C5N ganó en varias ternas importantes, como servicio informativo, producción general y producción integran. También fueron premiados Argenzuela, Duro de Domar, Rosario Ayerdi y Rosalía Costantino.

Todos los ganadores del Martín Fierro de Cable 2025

MARTÍN FIERRO DE ORO: GUSTAVO SYLVESTRE

1. PROGRAMA DE ENTREVISTAS

+CARAS – (Héctor Maugeri - Caras TV)

2. TEMAS MÉDICOS

EL SECRETO MEJOR GUARDADO - (Fernando Felice – A24)

3. DOCUMENTAL

MENEM JUNIOR: La Muerte Del Hijo Del Presidente - (Discovery Channel)

4. ARTE, MODA Y TENDENCIA

LA JAULA DE LA MODA - (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

5. DEPORTIVO

ÚLTIMA VUELTA - (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)

6. ECONÓMICO

COMUNIDAD DE NEGOCIOS - (José Del Río- LN+)

7. AVISO PUBLICITARIO

LA SHELL, CAMPAÑA ANIVERSARIO 110 AÑOS - (Shell – Don by Havas)

8. NOTICIERO

TN DE NOCHE - (Franco Mercuriali – TN)

9. CRONISTA/MOVILERO

MANUEL MANU JOVE - (TN)

10. INTERÉS GENERAL SEMANAL

GPS - (Rolando Graña – A24)

11. LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA

GUSTAVO GRABIA - (Presión Alta – TyC Sports)

12. MUSICAL (JAZZ/TANGO Y FOLKLORE)

FIESTA GAUCHA - (Daniel San Luis – América Sports)

13. PANELISTA

SANTIAGO CUNEO - (GPS -A24)

14. MAGAZINE

CHICHE 2024 - (Samuel “Chiche” Gelblung- CrónicaTV)

15. REVELACIÓN

ORNELLA FLENCH - (EMPRENDI2 – Ciudad Magazine)

16. COLUMNISTA ECONÓMICA

ROSALÍA COSTANTINO - (Duro de Domar – C5N)

17. LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

GUSTAVO SYLVESTRE - (Minuto Uno - C5N)

18. DEPORTES EXTREMOS

WINTER NEWS - (María Ungaro – ESPN/Disney)

19. COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL

RODOLFO “FITO” BAQUÉ - (A24)

RODRIGO ALEGRE - (TN)

20. CULINARIO

HISTORIAS RICAS 4 - (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)

21. LABOR PERIODÍSITCA FEMENINA

ROSARIO AYERDI - (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)

22. AVISO INSTITUCIONAL

BETSSON - (Cuidamos la pasión)

23. PRODUCTOR GENERAL

NICOLÁS BOCACHE - (C5N)

24. TURISMO Y TIEMPO LIBRE

EL TURISMO Y LA HOSPITALIDAD - (Cristina Castro – Canal 26)

25. PERIODÍSTICO DEPORTIVO

TN DEPORTIVO - (M. Fiasche, C. Lombardi, P.Gravellone, N. Singer – TN)

26. LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA

DÉBORA PLAGER - (+ Info Tarde y + Periodismo – LN+)

27. CULTURAL/EDUCATIVO

LOS 7 LOCOS - (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

28. PERIODÍSTICO

ARGENZUELA - (Jorge Rial - C5N)

29. PROGRAMA RURAL

TN CAMPO - (Eleonora Cole – TN)

30. COLUMNISTA POLITICO

DANIEL BILOTTA - (LN+)

IVÁN SCHARGRODSKY - (C5N)

31. PROGRAMA DE SERVICIOS

TRANSICIÓN 2030 - (Cata De Elía – A24)

32. INTERÉS GENERAL DIARIO

DURO DE DOMAR (Pablo Duggan – C5N)

33. MUSICAL (ROCK/POP/URBANA)

LA VIOLA - (Fernando Molinero - TN)

34. NOTICIERO DEPORTIVO

SPORTSCENTER - (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros- ESPN)

35. SERVICIO INFORMATIVO

C5N

36. LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA

JONATAN VIALE - (¿La ves? -TN)

37. PRODUCCIÓN INTEGRAL

C5N

