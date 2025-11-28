Ángel de Brito lanzó una dura acusación contra Fernanda Iglesias y generó polémica: "Borracha"

Luego de contar que ella nunca negó los juicios, Yanina soltó: “No sé a dónde quiere llegar. Ahí te das cuenta por qué al programa no lo ve nadie, por qué le sacaron media hora. Cuando se fue de acá no se fue por mí, se fue porque le pagaban poco, dijo, y se fue enojada con Mandarina (la productora). Es mentira”.

Fernanda Iglesias recogió el guante y les contestó a Yanina Latorre y Ángel de Brito: “Entró la balubi”

Iglesias, que parece que estaba viendo el programa, les contestó a través de sus redes sociales. “Tóxicos”, escribió y musicalizó con la cortina de LAM, como para que no queden dudas a quién estaba dirigida. y luego sumó: “Entró la balubi”, como diciendo que lo que buscó generó efecto del otro lado.