El sueño inconcluso que Roña Castro quería cumplir este domingo
El excampeón mundial de boxeo tenía previsto viajar a la Costa Atlántica junto a su pareja para celebrar el Día de la Madre y formalizar su compromiso.
La muerte de Roña Castro, a los 59 años, provocó una profunda conmoción en el mundo del deporte y el espectáculo. En medio de las repercusiones por el fallecimiento del excampeón mundial de boxeo, salió a la luz un sueño personal que esperaba cumplir este domingo y que quedó trunco de manera inesperada.
Según contó su pareja, Noelia Vigliarolo, ambos planeaban viajar a la Costa Atlántica para celebrar el Día de la Madre. Sin embargo, la escapada tenía un significado especial: Castro quería aprovechar la ocasión para formalizar su compromiso con ella, después de tres años de relación.
El compromiso que Roña Castro quería formalizar este domingo
La propia Vigliarolo compartió detalles de los planes que habían organizado y expresó su dolor por la pérdida. “Por el Día de la Madre nos íbamos a comprometer viajando a la Costa”, contó al recordar el proyecto que ambos esperaban concretar. La mujer también le dedicó unas sentidas palabras al exboxeador, en las que recordó la relación que construyeron durante los últimos tres años, marcada por la convivencia, los viajes y los proyectos compartidos.
“Nosotros siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Viajamos, convivimos, compartimos... Gracias por cuidarme tanto, nunca me voy a olvidar de tus palabras”, escribió.
Y agregó, con profundo dolor: “Se me fue la vida. Te voy a amar siempre mi Roñis. Hasta siempre amor de mi vida, no sabes cuánto te vamos a necesitar”.
Cómo fueron las últimas horas del Roña Castro
La muerte de Castro también estuvo rodeada de conmoción por los detalles de sus últimas horas. Según relató Vigliarolo, el martes por la mañana habían estado juntos, tomando mate y conversando. Más tarde, ella salió a realizar unos trámites y el exboxeador le pidió ayuda para redactar un texto vinculado con un festival.
Después de entrenar, Castro se dirigió a un bingo de Morón, donde sufrió una descompensación y murió. La noticia tomó por sorpresa a su entorno y generó numerosas muestras de pesar entre quienes lo conocieron a lo largo de su carrera deportiva.
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