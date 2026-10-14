El sueño inconcluso que Roña Castro quería cumplir este domingo

Cómo fueron las últimas horas del Roña Castro

La muerte de Castro también estuvo rodeada de conmoción por los detalles de sus últimas horas. Según relató Vigliarolo, el martes por la mañana habían estado juntos, tomando mate y conversando. Más tarde, ella salió a realizar unos trámites y el exboxeador le pidió ayuda para redactar un texto vinculado con un festival.

Después de entrenar, Castro se dirigió a un bingo de Morón, donde sufrió una descompensación y murió. La noticia tomó por sorpresa a su entorno y generó numerosas muestras de pesar entre quienes lo conocieron a lo largo de su carrera deportiva.