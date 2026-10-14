Sandra Pettovello avala el Decreto 1852/1975 y trabajadores tendrán jubilación de ANSES a los 52 años de edad
Sandra Pettovello y ANSES avalan la vigencia del Decreto 1852/1975, permitiendo a miles de empleados el retiro anticipado por realizar tareas de riesgo.
El Gobierno avala que el Decreto 1852/1975 se mantiene vigente para proteger a los sectores vulnerables. A través de esta normativa, respaldada por ANSES que depende de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, los empleados registrados que desempeñan actividades penosas, riesgosas o insalubres podrán acceder a su jubilación anticipada.
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Requisitos de ANSES para la jubilación por trabajo insalubre
El sistema previsional argentino contempla condiciones especiales para aquellas personas cuyo entorno laboral genera un agotamiento prematuro o afecta directamente su salud. El histórico decreto impulsado para el sector establece que el personal embarcado dedicado a tareas de dragado y balizamiento puede jubilarse con 52 años de edad y 25 años de servicios.
Sin embargo, existen otras ramas de trabajadores en blanco que pueden acceder al beneficio previsional incluso a los 50 años de edad, siempre que cumplan con la cantidad de aportes estipulados para su sector:
- Metalúrgicos y forjadores: personal expuesto a la radiación del calor en fundición manual, acería y fragua (requieren 50 años de edad y 25 de servicios).
- Petrolíferos y gasíferos: trabajadores de exploración en campaña, boca de pozo y perforación (50 años de edad y 25 de servicios).
- Mineros (subterráneos): quienes realizan labores de obtención directa de productos en minas subterráneas (50 años de edad y 25 de servicios).
- Vidrieros: personal dedicado a la fabricación y composición de vidrio (50 años de edad y 25 de servicios).
- Hiladores de rayón: empleados que se desempeñaron en el hilado y dofeo de este material (50 años de edad y 30 de servicios).
- Personal de la industria cárnica: mujeres que hayan realizado tareas de matanza, procesamiento o control veterinario en ambientes ruidosos (50 años de edad y 27 de servicios).
En caso de que una persona haya alternado etapas de trabajo común con labores de riesgo, la ANSES aplicará un sistema de prorrateo para calcular la edad exacta requerida para jubilarse. Es fundamental que, al momento de iniciar el trámite, el empleador haya dejado constancia expresa en las certificaciones de servicio sobre la naturaleza insalubre de las tareas realizadas.
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