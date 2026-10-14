Sandra Pettovello avala el Decreto 1852/1975 y trabajadores tendrán jubilación de ANSES a los 52 años de edad

Metalúrgicos y forjadores: personal expuesto a la radiación del calor en fundición manual, acería y fragua (requieren 50 años de edad y 25 de servicios).

personal expuesto a la radiación del calor en fundición manual, acería y fragua (requieren 50 años de edad y 25 de servicios). Petrolíferos y gasíferos: trabajadores de exploración en campaña, boca de pozo y perforación (50 años de edad y 25 de servicios).

trabajadores de exploración en campaña, boca de pozo y perforación (50 años de edad y 25 de servicios). Mineros (subterráneos): quienes realizan labores de obtención directa de productos en minas subterráneas (50 años de edad y 25 de servicios).

quienes realizan labores de obtención directa de productos en minas subterráneas (50 años de edad y 25 de servicios). Vidrieros: personal dedicado a la fabricación y composición de vidrio (50 años de edad y 25 de servicios).

personal dedicado a la fabricación y composición de vidrio (50 años de edad y 25 de servicios). Hiladores de rayón: empleados que se desempeñaron en el hilado y dofeo de este material (50 años de edad y 30 de servicios).

empleados que se desempeñaron en el hilado y dofeo de este material (50 años de edad y 30 de servicios). Personal de la industria cárnica: mujeres que hayan realizado tareas de matanza, procesamiento o control veterinario en ambientes ruidosos (50 años de edad y 27 de servicios).

En caso de que una persona haya alternado etapas de trabajo común con labores de riesgo, la ANSES aplicará un sistema de prorrateo para calcular la edad exacta requerida para jubilarse. Es fundamental que, al momento de iniciar el trámite, el empleador haya dejado constancia expresa en las certificaciones de servicio sobre la naturaleza insalubre de las tareas realizadas.