El tajante descargo de Martita Fort tras el doble accidente que conmocionó a Belgrano
La hija de Ricardo Fort dio su versión de los dos choques ocurridos en una misma cuadra y aportó detalles clave sobre cómo se desarrollaron los hechos.
El mediodía del sábado 17 de enero se vio alterado por un episodio inesperado en el barrio porteño de Belgrano, cuando Marta Fort quedó involucrada en un doble accidente de tránsito en la intersección de Migueletes y Olleros. La situación generó un fuerte impacto mediático no solo por la identidad de la conductora, sino también por la gravedad de las consecuencias: una mujer de 89 años sufrió una fractura de pelvis y debió ser trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.
Según se conoció en las horas posteriores, el hecho se produjo de manera encadenada. En primer lugar, el vehículo que conducía Martita Fort fue impactado por una moto. Segundos después, y en medio de la confusión generada por ese primer choque, el auto embistió a una mujer mayor que habría cruzado la calle de manera indebida. La información fue detallada en el programa que conduce Ángel de Brito, donde se confirmó la lesión sufrida por la peatona y se reconstruyó la secuencia inicial del siniestro.
Tras el revuelo que se generó en redes sociales y en distintos espacios televisivos, la hija de Ricardo Fort decidió romper el silencio y contar su versión de lo sucedido. Lo hizo en La Casa de Verano Stream, donde relató con precisión cómo fueron esos segundos críticos mientras se dirigía a entrenar. “Yo estaba yendo al gimnasio y, a tres cuadras, de repente escucho un ‘pa’. Me quedo intentando reaccionar y veo para atrás que había un chico tirado, que me había chocado en moto”, explicó, dejando en claro que el primer impacto no fue provocado por ella.
En su testimonio, Martita contó que ya venía desacelerando cuando intentó esquivar un vehículo estacionado en doble fila, una maniobra que terminó siendo determinante. “Había un 208 en balizas que me tapaba la vista. Cuando lo intento sobrepasar por la izquierda, veo recién a la señora casi encima del auto”, relató, describiendo el contexto visual reducido con el que se encontró en ese momento. Ante esa situación, aseguró que reaccionó de inmediato. “Yo freno en seco y la señora se agarra del auto. Con el rebote...”, agregó, visiblemente afectada por lo ocurrido.
Más allá del impacto emocional, Martita Fort destacó un elemento que podría resultar clave para el esclarecimiento del episodio. “Lo que me salvó un poco es que justo había una cámara en vivo grabando. Por suerte se pudo comprobar todo”, afirmó, haciendo referencia a un registro audiovisual que permitiría reconstruir con mayor precisión la secuencia de los hechos.
Ese material podría ser determinante para establecer responsabilidades y despejar dudas en torno a un accidente que, por sus características, generó múltiples interpretaciones. Mientras la investigación avanza y la mujer atropellada continúa su recuperación, el testimonio de Martita aporta una mirada directa sobre lo sucedido, en un contexto atravesado por la conmoción y la atención pública que rodea cada uno de sus movimientos.
