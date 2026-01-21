El tajante descargo de Martita Fort tras el doble accidente que conmocionó a Belgrano

marta fort

Tras el revuelo que se generó en redes sociales y en distintos espacios televisivos, la hija de Ricardo Fort decidió romper el silencio y contar su versión de lo sucedido. Lo hizo en La Casa de Verano Stream, donde relató con precisión cómo fueron esos segundos críticos mientras se dirigía a entrenar. “Yo estaba yendo al gimnasio y, a tres cuadras, de repente escucho un ‘pa’. Me quedo intentando reaccionar y veo para atrás que había un chico tirado, que me había chocado en moto”, explicó, dejando en claro que el primer impacto no fue provocado por ella.