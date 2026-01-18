Nuevo problema para Marta Fort: su auto estaba lleno de multas

Tras la intervención de los efectivos de seguridad, el automóvil fue secuestrado para realizar las pericias correspondientes. Asimismo, se le practicó a la influencer el test de alcoholemia reglamentario, cuyo resultado fue negativo, descartando así que estuviera bajo los efectos del alcohol al momento de la colisión.

Deudas acumuladas y situación del vehículo

A medida que el caso tomó relevancia pública, comenzaron a filtrarse detalles sobre el historial del coche involucrado. Aunque todavía no se ha ratificado oficialmente si la unidad está inscripta a nombre de la mediática, quedó confirmado que era ella quien estaba al volante. Lo que llamó la atención de las autoridades es el abultado registro de multas que arrastra el rodado en la Ciudad de Buenos Aires, donde acumula seis infracciones que, sumadas, sobrepasan el medio millón de pesos.

A este panorama se le añade una sanción de la Dirección Provincial de Seguridad Vial que asciende a los 271.050 pesos por exceso de velocidad. Mientras la víctima se recupera en el nosocomio, la justicia deberá determinar las responsabilidades finales en este siniestro que suma una nueva preocupación legal para la heredera de los Fort.