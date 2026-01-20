Marta Fort sorprendió con un nuevo posteo en redes sociales tras el accidente: qué compartió

Además, la Dirección Provincial de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires había sancionado anteriormente a la joven con una multa de 271.050 pesos correspondiente a una infracción previa. El registro indica que la falta fue por “no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos”.

Marta Fort infraccion

Hasta el momento, no se confirmó oficialmente si el vehículo implicado en el accidente se encuentra registrado a nombre de la heredera.