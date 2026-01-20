Marta Fort sorprendió con un nuevo posteo en redes sociales tras el accidente: qué compartió
La hija de Ricardo Fort reapareció tras el choque y dio su versión sobre lo ocurrido en el siniestro en que atropelló a una jubilada.
Tras el siniestro vial que tuvo lugar en Belgrano y que involucró a una mujer de 89 años, Marta Fort retomó su actividad en redes sociales y dejó entrever su mirada sobre lo sucedido a través de un posteo que no pasó inadvertido.
La hija de Ricardo Fort compartió un video en TikTok donde aparece bailando el tema “La Villa” de Ryan Castro junto a un amigo. La publicación rápidamente se llenó de comentarios vinculados al accidente y algunos de esos mensajes llamaron la atención porque contaron con su aprobación.
“Las líneas en las esquinas son las sendas peatonales y por ahí se cruza la calle. Cuak” y “empatía nada, la señora cruzó mal, dijeron que no tuvo la culpa pero siempre la quieren dejar mal parada”, fueron algunos de los comentarios a los que la joven les dio like, gesto que muchos interpretaron como una toma de postura frente a la situación.
De acuerdo a lo explicado por su abogado y testigos del episodio, Marta Fort circulaba por el carril izquierdo cuando la mujer habría aparecido de forma imprevista desde detrás de un vehículo que se encontraba estacionado en doble fila.
En paralelo, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades en el accidente ocurrido el sábado en el barrio porteño de Belgrano, se conocieron detalles sobre el historial del vehículo involucrado. Según trascendió, el auto acumula seis infracciones en la Ciudad de Buenos Aires, que superan el medio millón de pesos en multas.
Además, la Dirección Provincial de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires había sancionado anteriormente a la joven con una multa de 271.050 pesos correspondiente a una infracción previa. El registro indica que la falta fue por “no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos”.
Hasta el momento, no se confirmó oficialmente si el vehículo implicado en el accidente se encuentra registrado a nombre de la heredera.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario