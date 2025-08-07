El tango está de luto: murió Osvaldo Piro

También fue director de la Orquesta Nacional de Música Argentina, entre los años 1994 y 2000) y de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana de Córdoba, entre 2003 y 2009). Entre los años 2001 y 2004 condujo un programa en Radio Nacional.

En su vida personal, Piro estuvo casado con Susana Rinaldi, con quien tuvo dos hijos, Alfredo y Ligia, que hoy en día siguen su legado como cantantes de tango. También fue padre de Martín, fruto de su relación con María José Mentana, y de Lara Piro.

Para los años sesentas, Osvaldo Piro se enamoró de la provincia de Córdoba y decidió radicarse en La Falda, donde falleció.