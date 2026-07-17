El tercer hermano Dente habló del conflicto entre Tomás Dente y Fernando: "Si se sabe la verdad, viene el FBI"
Tomás Dente y Fer Dente se declararon la guerra. Tras ello, un integrante de la familia que vive en el exterior salió a hablar y sorprendió con sus dichos.
La pelea pública entre Fernando Dente y Tomás Dente sumó una voz inesperada que cambió el rumbo de la historia. Desde Italia, Guido Dente, el tercer hermano de la familia, decidió romper años de silencio para defender la memoria de sus padres y revelar que conoce detalles del conflicto que, por ahora, prefiere mantener en reserva.
Radicado desde hace años en Europa, Guido se comunicó con la producción de Intrusos luego de escuchar las declaraciones que involucraban a su familia. Su intención fue respaldar la memoria de sus padres y responder a las versiones que, según sostuvo, los perjudican.
Antes de presentar la entrevista, el conductor Rodrigo Lussich explicó cómo surgió el contacto con Guido y el motivo de su enojo: “Ayer me escribió para decirme que quería limpiar la memoria de sus padres porque siente que todo esto que está pasando, más allá de la pelea de sus hermanos que él sabe detalles que calla, está furioso, harto de que se hable de esta manera".
La aparición del hermano menor dejó en evidencia que la disputa familiar sigue lejos de encontrar un punto final. En lugar de acercar posiciones entre Fernando y Tomás, su intervención agregó un nuevo capítulo a una historia que continúa generando repercusiones.
Qué dijo el tercer hermano Dente
El testimonio de Guido Dente estuvo marcado por una férrea defensa de sus padres y por fuertes revelaciones sobre la interna familiar. Aunque evitó profundizar en algunos episodios, aseguró conocer el trasfondo del enfrentamiento entre Fernando y Tomás y explicó por qué decidió hablar después de tantos años.
"Hace 10 años que vengo callándome. No soy del palo, yo nací en Italia. Viví en Argentina toda mi vida, pero me volví a Milano. Se del odio que se tienen Tomás y Fernando, pero ya cuando tocan a mi mamá y mi papá yo salto como una avispa”, expresó.
Más adelante, sostuvo que conoce en profundidad el origen del conflicto entre sus hermanos y buscó reivindicar la figura de quien los crió frente a las versiones que circularon públicamente. “La pelea de Fernando y Tomás yo la conozco en profundidad, sé el odio que se tienen ambos. Yo ya me cansé. El papá que amó profundamente a Fernando fue mi papá y nunca supo que fue hijo de un sacerdote. Quiero dejar en claro el honor de mi mamá y mi papá. Hay una historia detrás mío que no la puedo contar porque me viene a buscar el FBI porque yo me vengué en ese momento cuando vivía en Argentina”.
En otro tramo de la entrevista, también cuestionó el tratamiento mediático que recibió el tema y apuntó directamente contra Yanina Latorre. “Me duelen las versiones cruzadas entre ellos. Yo no soy del palo, soy licenciado en marketing en comunicación. Pero si tocan a mis padres, personas fallecidas que no se pueden defender, ahí salto. Estoy muy dolido y muy enojado, porque Yanina Latorre inventó una historia de mi papá. Estoy enojado", disparó.
Finalmente, Guido contó cómo es hoy el vínculo que mantiene con Fernando, Tomás y Lucas, y volvió a defender el legado de sus padres. "Tengo relación con Fernando, con Tomás y una excelente relación con Lucas... Estoy podrido de que se fabule cosas de mi familia. La pelea de Tomás y Fernando tengo una teoría, pero no la sé. Quiero dejar en claro que mi papá no fue lo que dicen. Mi mamá fue una gran mamá. Fernando no puede decir nada de mi papá porque él tenía devoción por él", concluyó de manera tajante.
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