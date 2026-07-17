El tercer hermano Dente habló del conflicto entre Tomás Dente y Fernando: "Si se sabe la verdad, viene el FBI"

"Hace 10 años que vengo callándome. No soy del palo, yo nací en Italia. Viví en Argentina toda mi vida, pero me volví a Milano. Se del odio que se tienen Tomás y Fernando, pero ya cuando tocan a mi mamá y mi papá yo salto como una avispa”, expresó.

Más adelante, sostuvo que conoce en profundidad el origen del conflicto entre sus hermanos y buscó reivindicar la figura de quien los crió frente a las versiones que circularon públicamente. “La pelea de Fernando y Tomás yo la conozco en profundidad, sé el odio que se tienen ambos. Yo ya me cansé. El papá que amó profundamente a Fernando fue mi papá y nunca supo que fue hijo de un sacerdote. Quiero dejar en claro el honor de mi mamá y mi papá. Hay una historia detrás mío que no la puedo contar porque me viene a buscar el FBI porque yo me vengué en ese momento cuando vivía en Argentina”.

En otro tramo de la entrevista, también cuestionó el tratamiento mediático que recibió el tema y apuntó directamente contra Yanina Latorre. “Me duelen las versiones cruzadas entre ellos. Yo no soy del palo, soy licenciado en marketing en comunicación. Pero si tocan a mis padres, personas fallecidas que no se pueden defender, ahí salto. Estoy muy dolido y muy enojado, porque Yanina Latorre inventó una historia de mi papá. Estoy enojado", disparó.

Finalmente, Guido contó cómo es hoy el vínculo que mantiene con Fernando, Tomás y Lucas, y volvió a defender el legado de sus padres. "Tengo relación con Fernando, con Tomás y una excelente relación con Lucas... Estoy podrido de que se fabule cosas de mi familia. La pelea de Tomás y Fernando tengo una teoría, pero no la sé. Quiero dejar en claro que mi papá no fue lo que dicen. Mi mamá fue una gran mamá. Fernando no puede decir nada de mi papá porque él tenía devoción por él", concluyó de manera tajante.