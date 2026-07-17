La llamativa reacción en Gran Hermano al saber que Paraguay no jugará la final del Mundial 2026
Santiago del Moro sorprendió a los jugadores con una noticia sobre la definición de la Copa del Mundo y una concursante no pudo ocultar su desconcierto por la eliminación de la Albirroja.
La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a regalar un momento inesperado que rápidamente se hizo viral. En medio de una comunicación especial con los participantes, Santiago del Moro les contó cómo quedó conformada la final del Mundial 2026 y una de las concursantes protagonizó una reacción que despertó todo tipo de comentarios.
La protagonista fue Steffy "Campanita" Pereira, quien no pudo ocultar su sorpresa al enterarse de que Paraguay no disputará el partido decisivo de la Copa del Mundo. El conductor anunció que la gran final enfrentará a Argentina y España, una información que tomó desprevenidos a varios de los jugadores debido al aislamiento que mantienen dentro del reality.
Al escuchar la noticia, la participante expresó su desconcierto al descubrir que la Albirroja había quedado eliminada antes de la definición del torneo. Su reacción espontánea generó risas entre sus compañeros y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde el fragmento se convirtió en uno de los videos más compartidos del día.
El anuncio también despertó entusiasmo entre los fanáticos del fútbol que permanecen en la casa. Tras conocer que Argentina enfrentará a España en la final del próximo domingo, varios concursantes comenzaron a imaginar cómo vivirán ese encuentro desde el encierro, sabiendo que tendrán la posibilidad de seguir la definición del campeonato.
Paraguay había firmado una destacada actuación en el Mundial 2026. El seleccionado guaraní eliminó a Alemania por penales en los 16avos de final, pero luego quedó en el camino en los octavos tras caer por 1-0 frente a Francia, que posteriormente alcanzó las semifinales del certamen.
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