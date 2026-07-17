Zoe Bogach contó por qué la echaron de Streams Telefe y apuntó a un conflicto con Andrea del Boca

"Ahí estalló la producción", afirmó al reconstruir el momento en el que, según su versión, la relación con el equipo comenzó a deteriorarse de manera definitiva. Con el paso de los días, Bogach dijo haber entendido que se había excedido con algunas de sus declaraciones y reconoció el error.

"Pedí perdón porque me fui de boca. Fue mi primer stream, sé que hay cosas que no hay que decir. Me salió genuino", expresó durante la entrevista, al tiempo que remarcó que nunca imaginó que el conflicto terminaría con su salida del programa.

La influencer también volvió a referirse a la manera en que fue notificada de la decisión de Telefe. Ratificó que recibió el aviso pocas horas antes de salir al aire, que consultó con un abogado para conocer cómo debía proceder y que incluso registró parte de lo sucedido para dejar constancia de la situación.

Además, deslizó que sospecha que Andrea del Boca pudo haber tenido algún tipo de influencia en la decisión tomada por el canal, aunque aclaró que se trata de una percepción personal y no de un hecho que pueda acreditar. En ese sentido, señaló que le resultó llamativo que la actriz estuviera presente en el stream el mismo día en que ella debía participar.