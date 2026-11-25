El tierno álbum familiar de Antonela Roccuzzo en la playa con Lionel Messi y sus hijos
La empresaria mostró en sus redes sociales los momentos más destacados de noviembre junto a sus hijos y el futbolista argentino.
Antonela Roccuzzo compartió en su perfil de Instagram un carrusel de postales que condensa su mes de noviembre, donde sobresalió la fotografía de un mate verde con grabados personalizados que captó la atención de sus seguidores. A lo largo de esta selección de recuerdos, la pareja de Lionel Messi entrelazó escenas íntimas de familia, rutinas de actividad física y desplazamientos ligados a su agenda laboral.
La secuencia abrió con una escena celebratoria por el decimocuarto aniversario de Thiago, el mayor de los hijos que tiene junto al futbolista. En esa toma, tanto Antonela como Messi rodearon con un abrazo a sus tres chicos delante de dos tortas decoradas con el número catorce, marcando el tono afectivo del repaso mensual.
Dentro del conjunto de fotos, una imagen en particular acaparó las miradas de la comunidad digital: la rosarina sosteniendo un mate de tono verde adornado con fileteado y dos palabras grabadas en su superficie, “Lele” y “Tata”. El posteo superó con rapidez los quinientos mil “me gusta” y acumuló numerosos mensajes de los usuarios que celebraron cada detalle del álbum.
El repaso también dejó ver un costado más personal de la empresaria al mostrarla leyendo junto a una pileta, dejando asomar un señalador alusivo a "Harry Potter", una saga literaria por la que ya ha manifestado predilección en otras oportunidades. A ello se sumaron registros de sus sesiones de entrenamiento en el gimnasio —una costumbre frecuente en su feed— y una visita a Perú motivada por cuestiones de trabajo.
Entre los momentos de relax de este noviembre, Roccuzzo incluyó la foto del envoltorio de una popular marca de alfajores de origen argentino recortado contra el cielo de un atardecer playero, reforzando la presencia de referencias locales junto al mate. La intimidad hogareña volvió a ocupar un espacio protagónico cuando mostró a sus tres hijos recorriendo un centro comercial, subiendo en fila por una escalera mecánica y luciendo todos en la espalda el dorsal número diez que identifica a su papá.
Para completar el panorama de su mes, la rosarina incorporó un vistazo a su perfil más vinculado a las tendencias mediante una captura en la que sostiene en su mano una cartera y una fragancia. De ese modo, la galería reunió en un solo recorrido la vida cotidiana, el afecto familiar y los compromisos de la modelo.
Las fotos de Antonela Roccuzzo
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