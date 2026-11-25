Entre los momentos de relax de este noviembre, Roccuzzo incluyó la foto del envoltorio de una popular marca de alfajores de origen argentino recortado contra el cielo de un atardecer playero, reforzando la presencia de referencias locales junto al mate. La intimidad hogareña volvió a ocupar un espacio protagónico cuando mostró a sus tres hijos recorriendo un centro comercial, subiendo en fila por una escalera mecánica y luciendo todos en la espalda el dorsal número diez que identifica a su papá.