Miguel Ángel Rodríguez y El Puma protagonizaron un tenso cruce y fueron advertidos por Joaquín Levinton
El cantante defendió, junto a Ana Petrich, la nueva versión de "Lágrimas negras", pero la discusión no cesó. Conocé los detalles.
La reciente gala del certamen musical "Es mi sueño" dejó dos momentos de alto impacto frente a las cámaras, comenzando por un tenso cruce entre el jurado y la dupla integrada por Miguel Ángel Rodríguez y Ana Petrich tras su interpretación de "Lágrimas negras", el célebre tema popularizado por Diego El Cigala.
Si bien la pareja cosechó 68 puntos por parte de Abel Pintos, 68 de Joaquín Levinton y 70 de El Puma Rodríguez, las devoluciones cuestionaron fuertemente el enfoque escénico elegido, tal como lo explicó Pintos al justificar su calificación: “Mi puntaje es alto en reconocimiento a tu crecimiento, Ana”, y agregar: “Si no hubieran llevado la canción a la actuación del flamenco durante toda la canción, probablemente habría ido más arriba”.
En esa misma línea, Abel Pintos le aconsejó a Petrich proteger la identidad artística que viene construyendo y evitar que los recursos teatrales opaquen la emoción genuina de la música. Al detallar por qué no logró conmoverse con el número, el cantautor señaló: “No está mal darle un eco o un arreglo a la canción, pero a mí, en lo personal, no me permitió llegar al sentimiento. Me faltó eso porque estaba actuada”, aunque cerró con una nota optimista al expresar: “Siento que se están encontrando”.
Por su parte, Joaquín Levinton coincidió en que la propuesta podía resultar confusa pero validó el riesgo artístico otorgándoles 68 unidades, recomendándole además a la cantante cuidar el uso de sus notas agudas cerca del micrófono para impedir que el sonido se volviera estridente.
La postura más severa provino de El Puma Rodríguez, quien pese a asignarles 70 puntos manifestó su total desacuerdo con el estilo vocal adoptado por los concursantes. Antes de pedirles mayor naturalidad, el artista venezolano lanzó una advertencia tajante: “Este es un programa de canto, no de imitaciones. Mi puntaje es porque creo en la pareja, pero no es para imitar nada”.
Cuando Miguel Ángel Rodríguez intentó defenderse argumentando que ciertas obras poseen rasgos muy marcados y que no buscaban copiar literalmente al intérprete original, El Puma lo interrumpió con firmeza diciéndole: “Olvídate de eso, tú eres Miguel Ángel. No es imitar a nadie”, mientras Joaquín Levinton acotaba rápidamente: “No le contradigas al jurado”.
Lejos de suavizar su análisis, el cantante venezolano aseguró que sobre el escenario no logró distinguir a los participantes sino a “otras personas”, profundizando su decepción con una frase categórica: “Cómo pierden el tiempo imitando unas voces que no son de ustedes. Me da mucha pena que hagan eso. Canten ustedes”.
Ante la consulta de Levinton sobre por qué había colocado una nota elevada tras semejante crítica, El Puma explicó que seguía apostando al talento de ambos al afirmar: “Son buenísimos, no pierdan otra oportunidad. Solamente de verdad”.
Como si el clima en el estudio no hubiese estado suficientemente agitado, la emisión de este martes del ciclo conducido por Guido Kaczka sumó otro episodio desconcertante cuando El Puma Rodríguez abandonó repentinamente su silla sin ofrecer explicaciones al aire. El intérprete de "Agárrense de las manos" se levantó en plena grabación y salió de escena, provocando la inmediata sorpresa de Abel Pintos, Ángela y Joaquín Levinton al notar el asiento vacío sin saber qué había ocurrido.
Frente al inesperado hueco en el estrado, Pintos optó por descomprimir la situación apelando a la ironía y despertando las carcajadas de todos los presentes al comentar: “Se fue, listo. Este momento iba a llegar, en el que El Puma se harte y nos abandone. Fue muy lindo mientras duró”.
Siguiendo el juego humorístico mientras el artista permanecía fuera de cámara, el líder de Turf se sentó momentáneamente en el lugar libre junto a Ángela y bromeó: “La verdad que todo este tiempo que estuvo me encantó. Hay que ver a quién ponemos en esa silla o si lo dejamos así”, aunque la supuesta vacante quedó en una simple anécdota cuando El Puma regresó pocos minutos después para retomar su puesto habitual sin brindar declaraciones.
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