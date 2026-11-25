Cuando Miguel Ángel Rodríguez intentó defenderse argumentando que ciertas obras poseen rasgos muy marcados y que no buscaban copiar literalmente al intérprete original, El Puma lo interrumpió con firmeza diciéndole: “Olvídate de eso, tú eres Miguel Ángel. No es imitar a nadie”, mientras Joaquín Levinton acotaba rápidamente: “No le contradigas al jurado”.

Lejos de suavizar su análisis, el cantante venezolano aseguró que sobre el escenario no logró distinguir a los participantes sino a “otras personas”, profundizando su decepción con una frase categórica: “Cómo pierden el tiempo imitando unas voces que no son de ustedes. Me da mucha pena que hagan eso. Canten ustedes”.

Ante la consulta de Levinton sobre por qué había colocado una nota elevada tras semejante crítica, El Puma explicó que seguía apostando al talento de ambos al afirmar: “Son buenísimos, no pierdan otra oportunidad. Solamente de verdad”.

Como si el clima en el estudio no hubiese estado suficientemente agitado, la emisión de este martes del ciclo conducido por Guido Kaczka sumó otro episodio desconcertante cuando El Puma Rodríguez abandonó repentinamente su silla sin ofrecer explicaciones al aire. El intérprete de "Agárrense de las manos" se levantó en plena grabación y salió de escena, provocando la inmediata sorpresa de Abel Pintos, Ángela y Joaquín Levinton al notar el asiento vacío sin saber qué había ocurrido.

Frente al inesperado hueco en el estrado, Pintos optó por descomprimir la situación apelando a la ironía y despertando las carcajadas de todos los presentes al comentar: “Se fue, listo. Este momento iba a llegar, en el que El Puma se harte y nos abandone. Fue muy lindo mientras duró”.

Siguiendo el juego humorístico mientras el artista permanecía fuera de cámara, el líder de Turf se sentó momentáneamente en el lugar libre junto a Ángela y bromeó: “La verdad que todo este tiempo que estuvo me encantó. Hay que ver a quién ponemos en esa silla o si lo dejamos así”, aunque la supuesta vacante quedó en una simple anécdota cuando El Puma regresó pocos minutos después para retomar su puesto habitual sin brindar declaraciones.