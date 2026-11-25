"Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo y a construir mi fundación", sostuvo. La iniciativa ya tiene presencia propia en Instagram bajo el nombre @lapizfundacion, una señal de que su salida de las redes personales no implica abandonar por completo la comunicación digital, sino modificar el propósito de su exposición pública.

Maratea también reconoció que dejar atrás su cuenta personal no es una decisión sencilla. Durante más de una década, ese perfil fue su principal herramienta de trabajo y el espacio desde el que construyó una comunidad de millones de seguidores. Aun así, consideró que no tiene sentido sostener una actividad únicamente por temor a lo que pueda venir después. "No voy a conservar una vida que no quiero por miedo a que la próxima no funcione", afirmó.

La decisión que Santiago Maratea ya había anticipado

Aunque el anuncio generó sorpresa, el influencer ya había dado algunas pistas sobre su futuro. A comienzos de noviembre, durante su participación en PH, Podemos Hablar, el programa de Telefe, había contado que tenía decidido cerrar su cuenta de Instagram. En aquella oportunidad, explicó que era una determinación que venía madurando desde hacía tiempo y que implicaba desprenderse de uno de los principales activos que había construido durante su carrera.

Finalmente, este 25 de noviembre llegó el anuncio formal. Así, Santiago Maratea confirmó el final de su etapa como influencer y puso en marcha una nueva etapa profesional, con la intención de dejar atrás la exposición personal para concentrarse en su proyecto solidario.