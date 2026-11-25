Santiago Maratea anunció que se despide de las redes sociales
El influencer sorprendió a sus millones de seguidores con un video en el que confirmó que cerrará su cuenta de Instagram. Además, explicó los motivos de su decisión.
Santiago Maratea sorprendió a sus seguidores con un anuncio inesperado: dejará las redes sociales y cerrará su cuenta de Instagram, donde durante años construyó una comunidad de millones de personas. A través de un video de casi siete minutos, el influencer comunicó que llegó el momento de ponerle punto final a una etapa de su vida y explicó por qué ya no quiere continuar con esa actividad.
"Voy a cerrar mi cuenta de Instagram y este es, entonces, mi último video", anunció al comienzo de la publicación, que rápidamente generó repercusiones. Lejos de tratarse de una pausa temporal o de una estrategia para llamar la atención, Maratea aseguró que su decisión responde a un cambio de prioridades y a la necesidad de encarar un proyecto completamente diferente.
"No quiero ser más influencer, no quiero vender más pistacho. Parece joda lo que estoy diciendo, pero para mí significa mucho", expresó, en una de las frases más llamativas de su despedida. El influencer también hizo un balance de todo lo que significó Instagram en su recorrido profesional y personal. Allí consiguió construir una carrera, trabajar con distintas marcas, ganar popularidad y, sobre todo, organizar numerosas campañas solidarias que tuvieron un enorme impacto público.
"Yo a esta cuenta le debo una de las etapas más lindas de mi vida", reconoció. Sin embargo, dejó en claro que siente que llegó el momento de cerrar ese capítulo y avanzar hacia otros objetivos.
El nuevo proyecto de Santiago Maratea
En el mismo video, Maratea explicó que quiere concentrar sus esfuerzos en una fundación dedicada a generar un impacto positivo, con especial atención en la salud infantil. Se trata de un proyecto que ya comenzó a desarrollar y que busca convertirse en el eje de su nueva etapa.
"Quiero dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo y a construir mi fundación", sostuvo. La iniciativa ya tiene presencia propia en Instagram bajo el nombre @lapizfundacion, una señal de que su salida de las redes personales no implica abandonar por completo la comunicación digital, sino modificar el propósito de su exposición pública.
Maratea también reconoció que dejar atrás su cuenta personal no es una decisión sencilla. Durante más de una década, ese perfil fue su principal herramienta de trabajo y el espacio desde el que construyó una comunidad de millones de seguidores. Aun así, consideró que no tiene sentido sostener una actividad únicamente por temor a lo que pueda venir después. "No voy a conservar una vida que no quiero por miedo a que la próxima no funcione", afirmó.
La decisión que Santiago Maratea ya había anticipado
Aunque el anuncio generó sorpresa, el influencer ya había dado algunas pistas sobre su futuro. A comienzos de noviembre, durante su participación en PH, Podemos Hablar, el programa de Telefe, había contado que tenía decidido cerrar su cuenta de Instagram. En aquella oportunidad, explicó que era una determinación que venía madurando desde hacía tiempo y que implicaba desprenderse de uno de los principales activos que había construido durante su carrera.
Finalmente, este 25 de noviembre llegó el anuncio formal. Así, Santiago Maratea confirmó el final de su etapa como influencer y puso en marcha una nueva etapa profesional, con la intención de dejar atrás la exposición personal para concentrarse en su proyecto solidario.
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