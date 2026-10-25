Lula da Silva completa una remontada histórica y logra la reelección en Brasil

La clave de la remontada

El vuelco en los resultados respecto a la primera ronda responde a la reasignación del voto flotante y a una movilización decisiva del electorado en regiones clave del país. Tras haber obtenido el 45,16% de los sufragios en el primer turno frente al 47,03% del candidato opositor, el espacio oficialista logró captar la mayor proporción de los sufragios de las terceras fuerzas y reducir significativamente los niveles de abstención en los grandes centros urbanos.