El regalo especial de Neymar para Lionel Messi y sus hijos que emocionó al mundo del fútbol

Neymar no fue convocado a la Selección de Brasil desde la llegada del entrenador italiano y solo le restan tres partidos para demostrar que está en condiciones físicas de competir al máximo nivel. Santos tiene programados encuentros ante Paranaense y Vasco da Gama por el Brasileirao, y frente a Velo Clube por el Campeonato Paulista.

Uno de esos compromisos podría marcar el primer partido oficial del 10 en 2026, luego de la lesión de rodilla que sufrió en diciembre. En caso de que Santos logre consagrarse campeón paulista, las chances de que Neymar vuelva a la Selección brasileña podrían incrementarse de cara a la gran cita mundialista.