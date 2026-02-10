El regalo especial de Neymar para Lionel Messi y sus hijos que emocionó al mundo del fútbol
El brasilero le obsequió camisetas del Santos a Lionel Messi, Thiago y Mateo con dedicatorias especiales y un mensaje que resaltó el legado del número 10.
Neymar volvió a unir su historia con Lionel Messi a través de un regalo cargado de simbolismo. El brasileño le obsequió camisetas del Santos al capitán argentino y a sus hijos Thiago y Mateo, con dedicatorias especiales, en un gesto que rápidamente se viralizó en las redes sociales y emocionó a los fanáticos del fútbol.
La cuenta oficial del Santos y el perfil del propio Neymar publicaron una imagen en la que se ve a Lionel Messi junto a sus dos hijos mayores sosteniendo camisetas del club paulista con el histórico número 10 del brasileño. Desde el club brasileño escribieron: "De Neymar Jr para Lionel Messi. Del Príncipe al Genio". Luego, profundizaron el mensaje con una referencia histórica al dorsal más emblemático del fútbol.
"El Manto Sagrado, de valor inmensurable, con el número inmortalizado por el Rey. El 10 de Neymar. El 10 de Messi. El 10 de Pelé. Un legado infinito en la historia del fútbol. ¡Saludos desde Vila Belmiro, Lionel Messi! ", publicaron desde Santos.
En una de las camisetas, la que recibió el hijo mayor del capitán argentino, también se pudo leer una dedicatoria especial: "para Thiago, un abrazo", acompañada por la firma de Neymar, excompañero de Messi en Barcelona y PSG.
Más allá del gesto hacia la familia Messi, el presente futbolístico de Neymar atraviesa un momento clave. A casi cuatro meses del inicio del Mundial, el crack brasileño corre contrarreloj para meterse en la lista definitiva de Carlo Ancelotti.
Neymar no fue convocado a la Selección de Brasil desde la llegada del entrenador italiano y solo le restan tres partidos para demostrar que está en condiciones físicas de competir al máximo nivel. Santos tiene programados encuentros ante Paranaense y Vasco da Gama por el Brasileirao, y frente a Velo Clube por el Campeonato Paulista.
Uno de esos compromisos podría marcar el primer partido oficial del 10 en 2026, luego de la lesión de rodilla que sufrió en diciembre. En caso de que Santos logre consagrarse campeón paulista, las chances de que Neymar vuelva a la Selección brasileña podrían incrementarse de cara a la gran cita mundialista.
