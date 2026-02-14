La grilla completa del Cosquín Rock 2026, el ya clásico festival que se celebra este fin de semana
El emblemático festival tendrá lugar los días 14 y 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla.
La edición 26 del Cosquín Rock se realizará el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla. Más de 100 artistas, leyendas nacionales e internacionales y nuevas propuestas musicales en una experiencia única. Conocé la grilla copmpleta.
Durante dos días, seis escenarios ofrecerán una programación variada que incluirá indie, trap, música urbana, blues, metal, punk y electrónica, con propuestas gastronómicas para todos los gustos y miles de personas que ya confirmaron su asistencia.
Cosquín Rock 2026: horarios y cronograma del sábado 14
Escenario Norte
- 14:30 – Kill Flora
- 15:20 – Eruca Sativa
- 16:30 – El Zar
- 17:50 – Turf
- 19:30 – Dillom
- 21:20 – Babasónicos
- 23:20 – Lali
- 00:40 – Los Caligaris
Escenario Sur
- 14:30 – Fantasmagoría
- 15:20 – La Mississippi
- 17:50 – Cruzando el Charco
- 21:40 – La Vela Puerca
- 23:20 – Las Pelotas
- 00:40 – Jóvenes Pordioseros
Escenario Montaña
- 14:15 – Chechi de Marcos
- 17:10 – Marilina Bertoldi
- 22:40 – Franz Ferdinand
- 00:40 – The Chemical Brothers (DJ Set)
- 02:00 – Victoria Whynot
Escenario Boomerang
- 14:10 – Microtul
- 14:30 – 1915
- 15:20 – Un Muerto Más
- 16:30 – Girl Ultra
- 17:10 – Hermanos Gutiérrez
- 19:30 – Estelares
- 21:20 – Abel Pintos
- 23:20 – Coti
Escenarios especiales
- La Casita del Blues: Golo’s Band, Los Mentidores, Las Witches, Perro Suizo, Tango & Roll, Pity Fernández, Les Diabolettes.
- La Plaza Electronic Stage: Claudio Ricci, Valentin Huedo B2B Bruz, Lehar B2B Santiago García, Sorä, Arkadyan.
- Escenario Sorpresa: shows anunciados durante la jornada.
Cosquín Rock 2026: horarios y cronograma del domingo 15
Escenario Norte
- 14:30 – Sofi Mora
- 15:20 – Blair
- 16:30 – Gauchito Club
- 17:50 – Bandalos Chinos
- 19:10 – Fito Páez
- 20:55 – Airbag
- 23:00 – YSY A
- 00:20 – Caras Extrañas
Escenario Sur
- 14:20 – Ainda
- 15:10 – Kapanga
- 19:40 – Divididos
- 21:30 – Trueno
- 00:50 – Louta
Escenario Montaña
- 14:30 – Renzo Leali
- 16:30 – Los Pericos
- 20:20 – Morat
- 22:20 – Las Pastillas del Abuelo
- 01:00 – Mariano Mellino
- 02:00 – Franky Wah
Escenario Paraguay
- 14:20 – Wanda Jael
- 15:10 – T&K
- 17:50 – Gauchos of the Pampa
- 19:10 – Dum Chica
- 21:30 – David Ellefson
- 22:20 – CTM
- 23:00 – Six Sex
- 00:20 – Peces Raros
Escenarios especiales
- La Casita del Blues: Rosy Gomez, Labios de Sal, Rudy, Bulldozer Blues Band, Cordelia’s Blues, Xime Monzón, Loretta Sorbello.
- La Plaza Electronic Stage: Lourdes Lourdes, Brigado Crew, Deer Jade, Crystal Thomas & Luca Giordano, Kölsch, Matias Tanzmann.
- Escenario Sorpresa: intervenciones anunciadas durante el día.
Además del cronograma presencial, el festival contará con transmisión oficial vía streaming, con cobertura extendida y entrevistas a los protagonistas. Con esta guía de horarios y escenarios, ya podés organizar tu recorrido y no perderte ninguno de los shows más esperados del Cosquín Rock 2026.
