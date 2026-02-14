MinutoUno

La grilla completa del Cosquín Rock 2026, el ya clásico festival que se celebra este fin de semana

El emblemático festival tendrá lugar los días 14 y 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla.

La edición 26 del Cosquín Rock se realizará el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla. Más de 100 artistas, leyendas nacionales e internacionales y nuevas propuestas musicales en una experiencia única. Conocé la grilla copmpleta.


Durante dos días, seis escenarios ofrecerán una programación variada que incluirá indie, trap, música urbana, blues, metal, punk y electrónica, con propuestas gastronómicas para todos los gustos y miles de personas que ya confirmaron su asistencia.

Cosquín Rock 2026: horarios y cronograma del sábado 14

Escenario Norte

  • 14:30 – Kill Flora
  • 15:20 – Eruca Sativa
  • 16:30 – El Zar
  • 17:50 – Turf
  • 19:30 – Dillom
  • 21:20 – Babasónicos
  • 23:20 – Lali
  • 00:40 – Los Caligaris

Escenario Sur

  • 14:30 – Fantasmagoría
  • 15:20 – La Mississippi
  • 17:50 – Cruzando el Charco
  • 21:40 – La Vela Puerca
  • 23:20 – Las Pelotas
  • 00:40 – Jóvenes Pordioseros

Escenario Montaña

  • 14:15 – Chechi de Marcos
  • 17:10 – Marilina Bertoldi
  • 22:40 – Franz Ferdinand
  • 00:40 – The Chemical Brothers (DJ Set)
  • 02:00 – Victoria Whynot

Escenario Boomerang

  • 14:10 – Microtul
  • 14:30 – 1915
  • 15:20 – Un Muerto Más
  • 16:30 – Girl Ultra
  • 17:10 – Hermanos Gutiérrez
  • 19:30 – Estelares
  • 21:20 – Abel Pintos
  • 23:20 – Coti

Escenarios especiales

  • La Casita del Blues: Golo’s Band, Los Mentidores, Las Witches, Perro Suizo, Tango & Roll, Pity Fernández, Les Diabolettes.
  • La Plaza Electronic Stage: Claudio Ricci, Valentin Huedo B2B Bruz, Lehar B2B Santiago García, Sorä, Arkadyan.
  • Escenario Sorpresa: shows anunciados durante la jornada.

Cosquín Rock 2026: horarios y cronograma del domingo 15

Escenario Norte

  • 14:30 – Sofi Mora
  • 15:20 – Blair
  • 16:30 – Gauchito Club
  • 17:50 – Bandalos Chinos
  • 19:10 – Fito Páez
  • 20:55 – Airbag
  • 23:00 – YSY A
  • 00:20 – Caras Extrañas

Escenario Sur

  • 14:20 – Ainda
  • 15:10 – Kapanga
  • 19:40 – Divididos
  • 21:30 – Trueno
  • 00:50 – Louta

Escenario Montaña

  • 14:30 – Renzo Leali
  • 16:30 – Los Pericos
  • 20:20 – Morat
  • 22:20 – Las Pastillas del Abuelo
  • 01:00 – Mariano Mellino
  • 02:00 – Franky Wah

Escenario Paraguay

  • 14:20 – Wanda Jael
  • 15:10 – T&K
  • 17:50 – Gauchos of the Pampa
  • 19:10 – Dum Chica
  • 21:30 – David Ellefson
  • 22:20 – CTM
  • 23:00 – Six Sex
  • 00:20 – Peces Raros

Escenarios especiales

  • La Casita del Blues: Rosy Gomez, Labios de Sal, Rudy, Bulldozer Blues Band, Cordelia’s Blues, Xime Monzón, Loretta Sorbello.
  • La Plaza Electronic Stage: Lourdes Lourdes, Brigado Crew, Deer Jade, Crystal Thomas & Luca Giordano, Kölsch, Matias Tanzmann.
  • Escenario Sorpresa: intervenciones anunciadas durante el día.

Además del cronograma presencial, el festival contará con transmisión oficial vía streaming, con cobertura extendida y entrevistas a los protagonistas. Con esta guía de horarios y escenarios, ya podés organizar tu recorrido y no perderte ninguno de los shows más esperados del Cosquín Rock 2026.

