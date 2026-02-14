Javier Milei apuntó contra Jorge Fernández Díaz por asegurar que su hermana Karina dijo "se vota primero y se lee después"
El Presidente salió al cruce del periodista tras su versión sobre una frase atribuida a Karina Milei en una reunión con diputados libertarios.
El presidente Javier Milei volvió a cruzar a periodistas en redes sociales y esta vez apuntó contra el escritor y columnista Jorge Fernández Díaz, luego de que el conductor radial afirmara que Karina Milei les dijo a diputados de La Libertad Avanza que “se vota primero y se lee después” y que estaban “solo para levantar la mano”. La reacción del mandatario se expresó en un duro posteo en su cuenta de X, donde habló de “mentirosos” y cuestionó la credibilidad del periodista.
La polémica se desató luego de que Fernández Díaz relatara en su programa que, durante una reunión interna con legisladores oficialistas, la secretaria general de la Presidencia habría bajado esa línea respecto del funcionamiento del bloque. El comentario generó fuerte repercusión en el ámbito político y mediático, por el impacto institucional de una frase que sugiere disciplina absoluta dentro del espacio libertario.
En ese contexto, Milei publicó un mensaje directo y sin nombrarlo, aunque interpretado como una respuesta al periodista: “DESENMASCARANDO MENTIROSOS. Al hombre en cuestión le cuesta ver la diferencia entre realidad y ficción. Obvio que el lado que elige siempre tiene un sesgo claro... Ya no hay lugar para el beneficio del error si siempre pifia para el mismo lado. Fin”. El texto fue leído como un intento de desacreditar la versión difundida en radio.
No es la primera vez que el Presidente arremete contra columnistas críticos de su gestión. En distintas oportunidades, Milei ya había utilizado sus redes para confrontar con periodistas y analistas políticos, a quienes acusa de construir relatos adversos al Gobierno. En este caso, el eje del conflicto giró alrededor de las palabras atribuidas a Karina Milei, una figura central en el armado político oficialista y de máxima confianza del mandatario.
Desde el entorno libertario evitaron profundizar la polémica, pero el cruce volvió a poner en escena la tensión entre el Gobierno y sectores del periodismo. Mientras la versión difundida en radio tuvo amplia circulación en redes y programas políticos, la respuesta presidencial reforzó el clima de confrontación directa que Milei sostiene con comunicadores que cuestionan su administración.
