Javier Milei apuntó contra Jorge Fernández Díaz por asegurar que su hermana Karina dijo "se vota primero y se lee después"

El presidente Javier Milei volvió a cruzar a periodistas en redes sociales y esta vez apuntó contra el escritor y columnista Jorge Fernández Díaz, luego de que el conductor radial afirmara que Karina Milei les dijo a diputados de La Libertad Avanza que “se vota primero y se lee después” y que estaban “solo para levantar la mano”. La reacción del mandatario se expresó en un duro posteo en su cuenta de X, donde habló de “mentirosos” y cuestionó la credibilidad del periodista.