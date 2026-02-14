Preocupante alerta meteorológica por fuertes tormentas afecta a todo Buenos Aires este domingo: el informe
Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al mismo tiempo que indicó el mismo pronóstico para otras 9 provincias del país.
Se viene un domingo lluvioso en Buenos Aires y otras provincias: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se encargó de pronosticar lo que, sin duda, será una jornada inestable, tanto para Buenos Aires, como para otras 9 provincias, de acuerdo a la alerta amarilla lanzada en las últimas horas.
En este sentido, el organismo advirtió también por las precauciones a tener en cuenta ante las precipitaciones. Los detalles.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras 9 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Buenos Aires, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y La Pampa.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
