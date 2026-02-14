Mapa en vivo de las lluvias de este domingo en el AMBA: a qué hora serán las tormentas más fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene sus pronósticos de lluvias para este domingo en todo Buenos Aires. ¿Cómo seguirá el clima en la semana?
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un domingo sumamente inestable: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó que la última jornada del fin de semana tendrá tormentas fuertes, especialmente, durante la mañana, aunque también las precipitaciones se extenderán a la tarde.
Con un termómetro que oscilará entre los 21 y 27 grados, el organismo prevé que las fuertes lluvias inicien en las primeras horas del día.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo estará el clima en el AMBA durante la próxima semana
Ya sin probabilidades de lluvias ni tormentas, la jornada del lunes dará inicio a una semana donde los primeros tres días las temperaturas volverán a tocar los 30 grados. Con buenas condiciones climáticas, se espera el regreso del calor, aunque hay que destacar que tanto jueves como viernes las térmicas aflojarán.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras 9 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Buenos Aires, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y La Pampa.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario