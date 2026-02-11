Lionel Messi no se entrenó en Inter Miami y está en duda ante Independiente del Valle
El 10 no practicó con Inter Miami y podría perderse el amistoso ante Independiente del Valle. Preocupa su estado físico en plena pretemporada MLS.
Mientras Inter Miami transita la pretemporada con la mira puesta en defender el título de la Major League Soccer logrado en 2025, la situación física de Lionel Messi generó preocupación puertas adentro. El capitán argentino no participó de la última práctica junto al resto del plantel y quedó en duda para el compromiso del viernes.
El Diez venía de convertir en el amistoso frente a Barcelona de Guayaquil, donde también aportó una asistencia, pero en las últimas horas no trabajó bajo las órdenes de Javier Mascherano y el club no brindó precisiones sobre los motivos.
A sus 38 años y con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 cada vez más cerca, Messi atraviesa una preparación dosificada. En esta etapa fue sumando minutos progresivamente en los amistosos ante Alianza Lima, Atlético Nacional y Barcelona de Ecuador.
La ausencia en el entrenamiento abre interrogantes sobre su presencia frente a Independiente del Valle. En caso de no llegar en condiciones, Luis Suárez aparece como principal alternativa para ocupar su lugar en el once inicial. Mascherano evalúa una formación con Dayne St. Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael, Noah Allen; Rodrigo De Paul, David Ayala, Yannick Bright, Mateo Silvetti; Tadeo Allende y Messi o Suárez.
Las otras bajas que preocupan en Inter Miami
Además de la situación del capitán argentino, el cuerpo técnico también lidia con otros contratiempos. Maxi Falcón y Telasco Segovia continúan resolviendo inconvenientes vinculados a sus visados y permanecen en sus respectivos países a la espera de poder ingresar a Estados Unidos. Por su parte, Germán Berterame, que sumó minutos ante Atlético Nacional y Barcelona, todavía no entrena a la par del grupo y, en principio, no sería parte del duelo ante el conjunto ecuatoriano.
Con varios frentes abiertos y la incógnita en torno a Messi, Inter Miami intentará ajustar piezas antes del cierre de la pretemporada, en un año que volverá a tener al rosarino como principal figura del proyecto deportivo.
