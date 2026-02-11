Lionel Messi no se entrenó en Inter Miami y está en duda ante Independiente del Valle

messi inter miami Lionel Messi

Las otras bajas que preocupan en Inter Miami

Además de la situación del capitán argentino, el cuerpo técnico también lidia con otros contratiempos. Maxi Falcón y Telasco Segovia continúan resolviendo inconvenientes vinculados a sus visados y permanecen en sus respectivos países a la espera de poder ingresar a Estados Unidos. Por su parte, Germán Berterame, que sumó minutos ante Atlético Nacional y Barcelona, todavía no entrena a la par del grupo y, en principio, no sería parte del duelo ante el conjunto ecuatoriano.