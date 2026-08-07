El crudo y esperanzador relato de Leandro Rud en C5N sobre la lucha contra su enfermedad
En 2025, durante la conducción de su ciclo en la pantalla de C5N, el recordado representante de modelos abrió su corazón para anunciar la recaída.
La dolorosa partida de Leandro Rud a los 51 años, tras una larga lucha contra un cáncer de glándulas salivales con metástasis, reavivó la memoria de sus últimas apariciones públicas y el ejemplo de resiliencia con el que siempre enfrentó su diagnóstico oncológico.
Una de las muestras más claras de esa actitud se vio en enero de 2025, cuando el empresario y conductor televisivo utilizó su propio programa en la pantalla de C5N para blanquear ante su audiencia que la enfermedad había regresado, priorizando un mensaje de entereza y optimismo.
La consulta con los especialistas y el pedido de Leandro Rud de desmitificar la enfermedad
Visiblemente frontal y con la sinceridad que lo caracterizaba, Rud compartió los detalles de cómo recibió la noticia médica por parte de los profesionales que lo acompañaban. "Mi oncólogo, que es otro genio, quien me supo llevar perfecto los últimos tres años, me lo dijo... y fui a ver a otra eminencia, y me quedé hablando una hora con él de cáncer", relató al aire en aquel momento.
Lejos de dramatizar el diagnóstico, el histórico manager transmitió las palabras de los especialistas para llevar tranquilidad a sus seguidores y a quienes atraviesan situaciones similares, apuntando contra el peso simbólico de la palabra.
"Él me dijo que el tema cáncer no es muerte. Que desmitifique. Es como la diabetes, como el colesterol. Se puede dejar ahí. 'Es muy importante que la gente no se eche a la cama cuando escucha la palabra cáncer'", expresó durante la emisión.
Una lección de resiliencia: "No te va a cambiar la vida"
Para cerrar aquella sentida reflexión sobre su estado de salud y la forma de convivir con el tratamiento médico, Leandro Rud dejó una profunda enseñanza enfocada en la actitud mental frente a la adversidad.
"Lo bueno es no deprimirse, ir hacia adelante, cuidarse... No te va a cambiar la vida decir que tenés cáncer", sentenció, dejando un legado imborrable de fortaleza que hoy, tras su fallecimiento en el Sanatorio Finochietto, cobra un valor aún más entrañable para el mundo del espectáculo y sus seres queridos.
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