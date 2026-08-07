El crudo y esperanzador relato de Leandro Rud en C5N sobre la lucha contra su enfermedad

Una lección de resiliencia: "No te va a cambiar la vida"

Para cerrar aquella sentida reflexión sobre su estado de salud y la forma de convivir con el tratamiento médico, Leandro Rud dejó una profunda enseñanza enfocada en la actitud mental frente a la adversidad.

"Lo bueno es no deprimirse, ir hacia adelante, cuidarse... No te va a cambiar la vida decir que tenés cáncer", sentenció, dejando un legado imborrable de fortaleza que hoy, tras su fallecimiento en el Sanatorio Finochietto, cobra un valor aún más entrañable para el mundo del espectáculo y sus seres queridos.