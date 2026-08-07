Quién fue Leandro Rud: de representante de modelos a conductor de C5N

Leandro Rud en la televisión

A partir de ese momento, su vida cambió por completo. Dejó en segundo plano su actividad profesional y concentró todas sus energías en el tratamiento. Con el tiempo encontró un nuevo espacio en los medios de comunicación al frente del programa La Noche, primero por C5N y luego por Canal 9, donde además de abordar temas de actualidad habló en varias oportunidades sobre su enfermedad y el aprendizaje que le dejó el proceso.

Dejará su agencia de modelos por sus recurrentes ataques de pánico.

Durante los años que enfrentó el cáncer, Rud incorporó distintos cambios a su rutina con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Entre ellos, la práctica de natación en aguas frías, una actividad que consideraba beneficiosa para su recuperación. También destacó la importancia de rodearse de personas que le transmitieran tranquilidad y alejarse de los vínculos que consideraba negativos.

Su círculo más cercano estuvo integrado por su madre, su hermana, amigos y el equipo médico conformado por Ramiro Heredia, Nicolás González y Daniel Campos. A ellos se sumaban sus seis perros rescatados de la calle, a quienes siempre mencionó como una parte fundamental de su recuperación emocional.

En mayo de este año había compartido en sus redes sociales un mensaje en el que mostró las secuelas físicas que le dejó la enfermedad y alentó a quienes atravesaban situaciones similares. “Fueron días muy difíciles. Luchala, que la vida vale la pena”, escribió junto a imágenes de su tratamiento.

Lejos de enfocarse en el costado más duro del diagnóstico, eligió transmitir un mensaje de esperanza. "Mucha gente me escribió oculta, contándome de sus casos y familia", expresó en aquella publicación. "Les cuento que pasé tres veces por cáncer 4 y trato de levantarme todos los días, correr, caminar y nadar. Mis perros callejeros me ayudan mucho. También les digo que mientras uno pueda caminar y estar consciente hay que lucharla. Por mi experiencia, hay enfermedades peores, como el ELA o el ACV, donde uno pierde la movilidad y a veces la conciencia".

Con su fallecimiento, el ambiente artístico despidió a un empresario que marcó una época en el mundo del modelaje y que, en sus últimos años, decidió transformar su experiencia personal en un mensaje de acompañamiento para quienes enfrentaban una enfermedad similar.