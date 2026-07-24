La imagen del festejo de Enzo Fernández ya tiene remera: la vende la familia de Valentina Cervantes

Con el correr de las horas, uno de los aspectos que más llamó la atención de los usuarios fue el precio de las prendas. Según detalló el emprendimiento, la versión infantil, disponible en talles que van del 4 al 16, tiene un valor de $20.000. En tanto, la línea para adultos, que se comercializa desde el talle S hasta el XXL, cuesta $25.000.

La repercusión en redes sociales fue inmediata. Numerosos usuarios destacaron la elección de la imagen, mientras que otros celebraron que el histórico festejo de Enzo Fernández ya tenga su propia representación en una prenda que permite recordar uno de los momentos más emotivos de la participación argentina en el Mundial. En ese contexto, el lanzamiento de estas remeras aparece como una nueva demostración del impacto que generó su actuación en la Copa del Mundo.