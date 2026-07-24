La imagen del festejo de Enzo Fernández ya tiene remera: la vende la familia de Valentina Cervantes
El icónico festejo del mediocampista tras su gol frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dio el salto a la indumentaria.
El impacto que dejó la actuación de Enzo Fernández en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones incluso después del final del torneo. A pocos días de la consagración del certamen, una iniciativa impulsada por familiares de Valentina Cervantes convirtió uno de los momentos más recordados del mediocampista de la Selección Argentina en un producto destinado a los fanáticos.
A través de un emprendimiento dedicado a la sublimación de prendas, la familia de la pareja del futbolista lanzó una serie de remeras estampadas con la imagen de Enzo celebrando el gol que marcó frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. La fotografía elegida corresponde al instante en el que el volante realizó el tradicional gesto del "Topo Gigio", una celebración que rápidamente se volvió viral y quedó asociada a uno de los encuentros más importantes del camino argentino hacia la final.
El tanto del mediocampista llegó cuando el reloj marcaba los 85 minutos de juego y significó el empate en un partido cargado de tensión. Tras convertir, Fernández corrió hacia uno de los costados del campo y llevó ambas manos detrás de las orejas, una imagen que recorrió medios de todo el mundo y se transformó en una de las postales más representativas del Mundial.
Con esa fotografía como protagonista, el emprendimiento decidió lanzar una colección especial para los hinchas. El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de Instagram de la marca, donde compartieron imágenes de las prendas y un mensaje dirigido a quienes siguieron de cerca la campaña de la Selección argentina. "Si sentís la pasión, entendés este mensaje", fue la frase elegida para acompañar la publicación, que rápidamente comenzó a recibir comentarios y consultas de usuarios interesados en adquirir la remera.
La familia de Valentina Cervantes vende remeras de Enzo Fernández con la foto de su gol a Inglaterra
La iniciativa también recibió el respaldo de Valentina Cervantes, quien utilizó sus redes sociales para agradecer públicamente a una de sus tías, responsable de la creación del diseño. Ese gesto ayudó a darle mayor visibilidad al lanzamiento y multiplicó el alcance de la publicación entre los seguidores de la pareja.
Con el correr de las horas, uno de los aspectos que más llamó la atención de los usuarios fue el precio de las prendas. Según detalló el emprendimiento, la versión infantil, disponible en talles que van del 4 al 16, tiene un valor de $20.000. En tanto, la línea para adultos, que se comercializa desde el talle S hasta el XXL, cuesta $25.000.
La repercusión en redes sociales fue inmediata. Numerosos usuarios destacaron la elección de la imagen, mientras que otros celebraron que el histórico festejo de Enzo Fernández ya tenga su propia representación en una prenda que permite recordar uno de los momentos más emotivos de la participación argentina en el Mundial. En ese contexto, el lanzamiento de estas remeras aparece como una nueva demostración del impacto que generó su actuación en la Copa del Mundo.
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