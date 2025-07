El video de Ricky Martin bailando junto a sus hijos en un show de Bad Bunny

En las imágenes compartidas, se puede ver a Ricky en una de las áreas destacadas del escenario, específicamente en la estructura que recrea la casa del cortometraje que acompaña el álbum “Debí tirar más fotos“.

En ese momento, Martin fue captado en video bailando al ritmo de “Tití me preguntó”, uno de los temas más populares del repertorio de Bad Bunny, lanzado en 2022 como parte del álbum Un Verano Sin Ti.

Como era de esperarse, el video se difundió rápidamente en las redes sociales y se volvió viral. Los usuarios no paraban de elogiar la apariencia del artista. De hecho, muchos aseguraron que tuvieron que mirar dos veces para estar seguros de que era él. “Pensé que era Maluma”, escribieron decenas de internautas, sorprendidos por lo joven y radiante que lucía.

ricky martin bud banny

Bad Bunny en River: hizo doble sold out y anunció una tercera fecha

Luego del éxito de su aclamado álbum, el ganador de tres GRAMMY® y once Latin GRAMMY®, Bad Bunny anunció oficialmente su “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”. La gira de estadios contará con 55 fechas y comenzará el viernes, 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana, con paradas en Costa Rica, Colombia, México, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de concluir en Bélgica el 22 de julio de 2026.

Tras batir récords con su histórica residencia en Puerto Rico, "NO ME QUIERO IR DE AQUÍ", vendiendo más de 400,000 boletos tanto en ventas en línea como en la primera venta en persona en la isla entera, los fanáticos de todo el mundo que no pudieron conseguir entradas han estado esperando con ansias este anuncio.

El “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” dará vida al álbum, sumergiendo por completo al público en su mundo y celebrando la esencia y cultura de las raíces puertorriqueñas de Bad Bunny.

Como parte de este histórico tour Bad Bunny visitará nuevamente la Argentina el año próximo. Las primeras dos fechas confirmadas para los días 13 y 14 de febrero se agotaron en tiempo récord y ahora agrega una tercera fecha para el 15 de febrero.

Las entradas se encuentran disponibles con todos los medios de pago y con un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA Visa, a través de la ticketera oficial www.allaccess.com.ar

Este anuncio de la gira llega en un momento clave en la carrera de Bad Bunny, tras el masivo éxito de su sexto álbum de estudio. “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” estuvo tres semanas consecutivas en el puesto #1 del Billboard 200 y continúa fuerte con 13 semanas en el Top 10.

Una parte de la recaudación de las entradas se donará a la Fundación Good Bunny, que se dedica a apoyar a niños y jóvenes de comunidades con menos recursos para fomentar el desarrollo del talento en la música, las artes y los deportes. Para más información sobre la Good Bunny Foundation, visite: goodbunnyfoundation.org.