El video de Solange Abraham en Gran Hermano que nadie vio: "Acomodada"
La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada no fue bien recibida por los fans de Yipio Pintos y los ataques quedaron grabados en video.
La consagración de Sol Abraham como la flamante ganadora de la edición de Gran Hermano Generación Dorada, emitida por la pantalla de Telefe, no estuvo exenta de severas polémicas. Inmediatamente después de conocerse la resolución del certamen, las plataformas digitales se colmaron de repudios y cuestionamientos, donde miles de espectadores manifestaron su malestar bajo acusaciones de "fraude" y "arreglo" en la votación decisiva.
La indignación popular no se limitó únicamente al plano virtual. La tensión escaló de manera física en las inmediaciones de los estudios ubicados en la localidad de Martínez, donde un numeroso grupo de fanáticos aguardaba el arribo de los participantes.
En las últimas horas, comenzó a circular de forma viral un video inédito que no salió al aire durante la transmisión del programa.
El video de Solange Abraham en Gran Hermano que nadie vio: "Acomodada"
Las imágenes registraron el instante preciso en que la participante tucumana descendió del vehículo para ingresar al canal. En ese momento, Sol Abraham fue hostigada por la multitud con agresiones verbales, insultos e incluso le arrojaron agua. Los manifestantes expresaron su rechazo a viva voz al corear: “Acomodada. Acomodada”.
La disconformidad del público radica principalmente en el historial de la concursante dentro de la casa, dado que meses atrás había sido sancionada con la expulsión por deshonrar el juego.
A pesar del clima hostil registrado en las afueras del predio, la concursante se adjudicó la cifra de 70 millones de pesos, a los que se le sumaron dos millones adicionales en concepto de los rendimientos financieros generados por ese dinero en una billetera virtual. Asimismo, el premio incluyó la adjudicación de una vivienda prefabricada.
Sin embargo, la entrega del premio mayor no se completó en esa misma jornada. El levantamiento del trofeo bañado en oro se postergó para este jueves, momento en que se llevará a cabo el cierre formal de la presente temporada del reality.
Previo a sufrir las agresiones en el exterior de las instalaciones, la jugadora protagonizó el tradicional ritual de clausura en el interior del inmueble.
Antes de accionar el interruptor final y abandonar la vivienda, dejó una reflexión de agradecimiento por su desempeño estratégico: “Gracias por invitarme y por permitirme ver ese ojo y saber que estaba en el lugar correcto, jugando al mejor ajedrez de toda mi vida. No puedo creer que todo el esfuerzo y sacrificio valieron la pena. Estoy muy feliz. Jaque mate”.
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