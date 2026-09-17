El video de Solange Abraham en Gran Hermano que nadie vio: "Acomodada"

A pesar del clima hostil registrado en las afueras del predio, la concursante se adjudicó la cifra de 70 millones de pesos, a los que se le sumaron dos millones adicionales en concepto de los rendimientos financieros generados por ese dinero en una billetera virtual. Asimismo, el premio incluyó la adjudicación de una vivienda prefabricada.

Sin embargo, la entrega del premio mayor no se completó en esa misma jornada. El levantamiento del trofeo bañado en oro se postergó para este jueves, momento en que se llevará a cabo el cierre formal de la presente temporada del reality.

Previo a sufrir las agresiones en el exterior de las instalaciones, la jugadora protagonizó el tradicional ritual de clausura en el interior del inmueble.

Antes de accionar el interruptor final y abandonar la vivienda, dejó una reflexión de agradecimiento por su desempeño estratégico: “Gracias por invitarme y por permitirme ver ese ojo y saber que estaba en el lugar correcto, jugando al mejor ajedrez de toda mi vida. No puedo creer que todo el esfuerzo y sacrificio valieron la pena. Estoy muy feliz. Jaque mate”.