Charlotte Caniggia reveló por qué se fue de la final de Gran Hermano antes que terminara: "Un accidente..."

Más allá del episodio, Charlotte también habló sobre cómo vivió la final y reconoció que su favorita era Yipio, con quien había construido una relación cercana durante su paso por la casa. "Viví la final para el culo. La copa era mía, loco”, bromeó inicialmente.

Sin embargo, rápidamente aclaró sus palabras: “No, la viví perfecto. Ganó la que tenía que ganar, listo. Yo tenía un sueño terrible”. Cuando le preguntaron a quién quería ver levantando el premio, fue clara: “Yo quería que gane Yipio, pegué muy buena onda con ella”.