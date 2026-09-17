Charlotte Caniggia reveló por qué se fue de la final de Gran Hermano antes que terminara: "Un accidente..."
La mediática había aparecido en la primera fila durante la definición del reality y, horas después, contó el inesperado inconveniente que la obligó a retirarse.
Charlotte Caniggia había llegado a la gran final de Gran Hermano Generación Dorada como una de las protagonistas de la edición, aunque finalmente terminó viviendo un momento inesperado durante la definición que consagró a Sol Abraham.
La mediática estaba ubicada en la primera fila del estudio y seguía en vivo el enfrentamiento entre Sol y Yipio cuando, de repente, desapareció de escena. Su ausencia llamó la atención de los televidentes, que comenzaron a preguntarse qué había ocurrido.
Charlotte Caniggia contó la verdad de su retirada antes que termine la final de Gran Hermano
Recién después de la final, Charlotte decidió contar toda la verdad durante su visita a A la Barbarossa. Allí explicó que tuvo que abandonar el estudio por un inconveniente que sufrió con su vestido. “Me fui antes porque tuve un accidente en mi vestido que no puedo contarlo”, reveló inicialmente la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.
La explicación provocó una pregunta directa de Analía Franchín, quien quiso saber si el episodio estaba relacionado con su período menstrual. Charlotte respondió afirmativamente y explicó que nunca antes había atravesado una situación similar. “Sí, y me tuve que ir. Yo sentía que tenía mal el vestido y sí. Nunca en la vida me pasó. Fue un accidente”, contó.
De esta manera, quedó despejado el misterio detrás de la inesperada salida de Charlotte en plena definición de Gran Hermano. La participante había permanecido durante buena parte de la transmisión en primera fila, pero el imprevisto hizo que tuviera que retirarse antes de conocer el resultado definitivo.
Más allá del episodio, Charlotte también habló sobre cómo vivió la final y reconoció que su favorita era Yipio, con quien había construido una relación cercana durante su paso por la casa. "Viví la final para el culo. La copa era mía, loco”, bromeó inicialmente.
Sin embargo, rápidamente aclaró sus palabras: “No, la viví perfecto. Ganó la que tenía que ganar, listo. Yo tenía un sueño terrible”. Cuando le preguntaron a quién quería ver levantando el premio, fue clara: “Yo quería que gane Yipio, pegué muy buena onda con ella”.
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