Por otra parte, confirmó que Ángel Di María completó sus estudios en el establecimiento y ya cuenta con esa formación para comenzar a proyectar su carrera como entrenador. El caso de Fideo tiene un condimento especial porque el propio futbolista reconoció que tiene un proyecto compartido con Paredes para cuando ambos cuelguen los botines.

El sueño de Di María y Paredes de dirigir juntos a Boca y Rosario Central

La posibilidad de formar una dupla técnica entre los dos campeones del mundo ya había sido mencionada por Di María durante una entrevista con ESPN en 2025. En aquella oportunidad, el delantero de Rosario Central habló de la relación que mantiene con el mediocampista y reconoció que tienen la intención de trabajar juntos después de sus respectivas carreras.

“Vamos a intentarlo. Soy más grande que Paredes, pero en ese transcurso hasta que se retire voy a ver cosas. Somos muy amigos. Es como mi hermano menor y las familias se aman. Nos gustaría mucho”, había contado.

Además, reveló cuáles son los dos clubes en los que les gustaría desarrollar esa futura experiencia como entrenadores: “Vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca, si se nos da”, expresó Di María.