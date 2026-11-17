La decisión de Paredes que anticipa su futuro tras el retiro: ¿se viene una dupla histórica?
El capitán de Boca se inscribió en una escuela de Rosario para comenzar el curso de entrenador. ¿Se juntará con Ángel Di María?
Leandro Paredes empieza a preparar su futuro más allá de las canchas. Mientras atraviesa un momento importante de su carrera como capitán de Boca y se prepara para disputar la final de la Copa Sudamericana 2026, el mediocampista dio un primer paso para continuar ligado al fútbol cuando decida retirarse.
El campeón del mundo con la Selección Argentina se inscribió en la escuela número 193 de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), ubicada en Rosario, para realizar el curso de director técnico. La propia institución confirmó la noticia a través de sus redes sociales y anunció que el futbolista comenzará su formación como entrenador.
De esta manera, el volante empieza a proyectar una nueva etapa dentro del deporte, aunque todavía tiene varios objetivos por cumplir como jugador. Su presente en Boca es determinante. Desde su regreso al club, se convirtió rápidamente en una de las principales figuras del equipo y asumió la responsabilidad de llevar la cinta de capitán.
El Xeneize atraviesa un cierre de temporada con varios desafíos por delante: después de conquistar la Tabla Anual, buscará quedarse con la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.
Paredes, Di María y Cuti Romero: los futbolistas que se preparan para ser técnicos
La inscripción de Paredes no fue la única novedad que comunicó la escuela de entrenadores rosarina. La institución también informó que Cristian "Cuti" Romero se anotó para realizar el mismo curso.
Por otra parte, confirmó que Ángel Di María completó sus estudios en el establecimiento y ya cuenta con esa formación para comenzar a proyectar su carrera como entrenador. El caso de Fideo tiene un condimento especial porque el propio futbolista reconoció que tiene un proyecto compartido con Paredes para cuando ambos cuelguen los botines.
El sueño de Di María y Paredes de dirigir juntos a Boca y Rosario Central
La posibilidad de formar una dupla técnica entre los dos campeones del mundo ya había sido mencionada por Di María durante una entrevista con ESPN en 2025. En aquella oportunidad, el delantero de Rosario Central habló de la relación que mantiene con el mediocampista y reconoció que tienen la intención de trabajar juntos después de sus respectivas carreras.
“Vamos a intentarlo. Soy más grande que Paredes, pero en ese transcurso hasta que se retire voy a ver cosas. Somos muy amigos. Es como mi hermano menor y las familias se aman. Nos gustaría mucho”, había contado.
Además, reveló cuáles son los dos clubes en los que les gustaría desarrollar esa futura experiencia como entrenadores: “Vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca, si se nos da”, expresó Di María.
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