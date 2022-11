Habló El Wandi tras meterse en la casa de Gran Hermano: "No me costó nada"

"La gente en la calle me pedía que vaya a Gran Hermano y me preguntaba por qué no hice el casting", comenzó diciendo el influencer. Y además agregó: "Fui a ver a jugar al fútbol a unos amigos y las canchas eran al lado de la casa. Pensé que era mi momento, probé y la verdad no me costó nada. Nadie me paró, no fue preparado".

"Tiré una remera con mis redes sociales".

"Una de las participantes me reconoció".

"Salí como en mi casa, nadie me fue a buscar".



"Estuve cerca de tirarme a la pileta pero le tenía miedo a los problemas legales. Por suerte no me pasó nada en el día después pero se que cortaron la trasmisión cuando tiré la remera con mi cuenta oficial", añadió.

Luego de un rato de diálogo y ante la consulta de Jorge Rial, el Wandi habló sobre cómo fue su salida luego de llegar al techo de la casa: "Después de entrar salí como en mi casa. Nadie me fue a buscar. Llegué a casa, edité el video, lo subí y empezó toda esta locura. No puedo creer todo lo que se generó después de tanto esfuerzo".

"No me costó nada".



EL MOMENTO EN EL QUE EL WANDI INGRESA A LA CASA

El video que subió a su cuenta de TikTok, de inmediato se viralizó. “Acompáñenme, hola gente averiguamos por donde meternos y esta es una entrada muy copada, así que vamos a intentarlo”. Y además agregó una vez en los techos de la casa: “Gente no se imaginan la adrenalina que estoy sintiendo, si les gustó compartan, denle me gusta, el Wandi papá, tiro la remera y me voy rajando”.

¿QUIÉN ES EL WANDI?

El Wandi, así se hace llamar en las redes sociales el joven, tiene 37 mil seguidores en Instagram y su video tiena más de 10 mil “Me gusta”. Él ya se había hecho conocido por ingresar al festival Lollapalooza sin entrada y por ir a un local de comida rápida con el uniforme de los trabajadores como infiltrado.

"Por lo que ven en las redes siempre hago este tipo de contenido. Siempre lo hago sin molestar a nadie ni enfocarle la cara para no comprometer el laburo de nadie", reveló en una charla con Jorge Rial.

Nos colamos al lollapalooza (engañamos a la seguridad)