Qué reveló el WhatsApp de la Tota Santillán y por qué se reabrió la investigación por su muerte

Uno de los elementos más llamativos que habría motivado la reapertura del expediente judicial tiene que ver con el celular del conductor. Etchegoyen explicó: “Todo esto sucede después de la manipulación que hubo del teléfono de la Tota, donde salió de grupos de WhatsApp cuando él ya estaba muerto hace meses”, una acción que para la familia resulta sumamente sospechosa.