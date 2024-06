Eliana Guercio se cruzó fuerte con Virginia de Gran Hermano: "Dignidad"

Virginia le respondió: “Yo no le dije (a Flor) que provoque nada, yo dije ‘si Furia te empuja, la sacás’. Cualquier cosa. De todos modos, sacan las cosas de contexto”.

VIDEO Así fue el cruce de Eliana Guercio con Virginia de Gran Hermano

“Pero cuando hablamos de dignidad, hablemos con toda la propiedad de la palabra”, dijo la panelista, a lo que la exparticipante le retrucó: “Yo tengo muchísima dignidad. Por eso siempre le contesté a Furia" y añadió: “No me iba a quedar callada ni por miedo ni por paja cuando estaba ofendiendo a mi hija y haciéndole pasar unos días que, teóricamente, los familiares iban para pasarla bien. Se la agarró de la nada, porque mi hija no le hizo absolutamente nada, le hizo pasar días feos y yo me calenté”.

“Entonces yo hablo de que tengo dignidad porque le iba a contestar aunque el fandom después me saque. Me importa un choto”, aseguró la humorista de La Plata.