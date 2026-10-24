Nicolás Cabré disfrutó de una velada especial junto a Rocío Pardo y Rufina en el Teatro Colón

En ese viaje, además, el actor consiguió concretar uno de los grandes objetivos de su trayectoria deportiva: completar las seis maratones más importantes del mundo. De esa manera, obtuvo la distinción Six Star Finisher, una meta que persiguió durante ocho años.

Cabré celebró el logro a través de un video en el que se lo veía recibir la medalla y acompañó las imágenes con una reflexión sobre el esfuerzo que implicó llegar hasta allí: “Fue un año duro donde todo me pegó en el cuerpo, me lesione por todos lados, casi no pude entrenar, pero igual la terminé. Y así después de 8 años tengo esa medalla que tanto soñé”.