Nicolás Cabré disfrutó de una velada especial junto a Rocío Pardo y Rufina en el Teatro Colón
Nicolás Cabré estuvo acompañado por Rocío Pardo y Rufina en una presentación de la Filarmónica de Berlín.
Nicolás Cabré compartió un momento familiar diferente junto a Rocío Pardo y su hija Rufina. El actor publicó en sus redes sociales una postal de los tres vestidos para una ocasión especial y resumió la escena con una breve frase: “Mis amores”.
La imagen fue tomada durante una presentación de la Filarmónica de Berlín en el Teatro Colón. La orquesta alemana volvió a tocar en la Argentina después de 26 años, con Kirill Petrenko al frente y un repertorio integrado por composiciones de Johannes Brahms y Richard Strauss.
Para asistir al evento, Cabré se inclinó por un look sobrio, con saco y remera negros. Pardo eligió un conjunto satinado en tono marrón, acompañado por un pañuelo alrededor del cuello, mientras que Rufina completó su estilismo con una campera de cuero oscura.
La aparición familiar se dio después de que Rufina volviera a la Argentina de sus vacaciones en Miami y México. Durante ese viaje estuvo con su mamá, la China Suárez, sus hermanos Magnolia y Amancio, y Mauro Icardi.
La experiencia europea de Nicolás Cabré y Rocío Pardo
La visita al Teatro Colón se suma a otros momentos que la pareja compartió durante sus recientes días en Europa. A principios de octubre, Cabré y Pardo recorrieron distintas ciudades junto a Rufina, entre ellas Berlín, París y Madrid.
En ese viaje, además, el actor consiguió concretar uno de los grandes objetivos de su trayectoria deportiva: completar las seis maratones más importantes del mundo. De esa manera, obtuvo la distinción Six Star Finisher, una meta que persiguió durante ocho años.
Cabré celebró el logro a través de un video en el que se lo veía recibir la medalla y acompañó las imágenes con una reflexión sobre el esfuerzo que implicó llegar hasta allí: “Fue un año duro donde todo me pegó en el cuerpo, me lesione por todos lados, casi no pude entrenar, pero igual la terminé. Y así después de 8 años tengo esa medalla que tanto soñé”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario