La exesposa de Eduardo Costantini denunció al empresario por un pedido sobre los restos de sus padres

"Desde hace meses el Jardín no tiene paz", escribió antes de reproducir el mensaje que, según su versión, le habría llegado a través de un intermediario: "Quiero que saques a tus padres de Jardín de Paz".

Teresa sostuvo que, cuando esa persona le habría pedido explicaciones al empresario, la respuesta fue «falta de espacio». La frase, de acuerdo con su relato, provocó una profunda conmoción entre sus seres queridos y reavivó las tensiones con su expareja.

"El Eduardo que muchos conocimos fue un hombre bueno. Ese hombre acompañó a mamá hasta su morada final. No sé en qué momento se fue", reflexionó, en un pasaje en el que contrapuso el recuerdo de quien fuera su marido con la situación que ahora denuncia.