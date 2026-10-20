La exesposa de Eduardo Costantini denunció al empresario por un pedido sobre los restos de sus padres
La directora y productora publicó una carta en la que expuso el planteo que le habría hecho su exmarido respecto de los restos de sus padres.
Teresa Costantini volvió a quedar envuelta en una controversia con su exmarido, Eduardo Costantini, tras revelar un episodio que generó estupor en su familia. A través de una publicación en redes sociales, la directora, actriz y productora denunció que el empresario le habría pedido retirar los restos de sus padres del cementerio Jardín de Paz, donde descansan junto a otros integrantes del clan familiar.
Bajo el título "El jardín no tiene paz", Teresa compartió una carta en la que reconstruyó parte de la historia que la une al lugar y manifestó su desconcierto ante una solicitud que consideró dolorosa. El relato no tardó en generar repercusión por la naturaleza del planteo y por el trasfondo de un vínculo que se extendió durante casi tres décadas.
La carta de Teresa Costantini contra su exmarido
En su descargo, Teresa recordó a sus padres, Susana López Naguil y Carlos Correa Ávila, y evocó los gestos que tuvieron con Eduardo durante los primeros años de su matrimonio. Según contó, su padre ayudó económicamente a la pareja cuando comenzaba su vida en común e incluso colaboró para que pudieran adquirir su primer departamento.
"Nadie se hace solo", escribió la productora al rememorar aquella etapa. También destacó que Eduardo había acompañado a su madre durante los últimos meses de vida y estuvo presente cuando llegó el momento de despedirla. Esa evocación volvió todavía más lacerante, desde su perspectiva, el episodio que decidió hacer público.
El conflicto se centra en el cementerio Jardín de Paz, donde descansan los padres de Teresa y también están sepultados los padres del empresario, María Carolina Malbrán y Vicente C. Costantini. Para la directora, el lugar no constituye solamente un espacio de descanso eterno, sino también un reservorio de recuerdos familiares y de una historia compartida por varias generaciones.
"Desde hace meses el Jardín no tiene paz", escribió antes de reproducir el mensaje que, según su versión, le habría llegado a través de un intermediario: "Quiero que saques a tus padres de Jardín de Paz".
Teresa sostuvo que, cuando esa persona le habría pedido explicaciones al empresario, la respuesta fue «falta de espacio». La frase, de acuerdo con su relato, provocó una profunda conmoción entre sus seres queridos y reavivó las tensiones con su expareja.
"El Eduardo que muchos conocimos fue un hombre bueno. Ese hombre acompañó a mamá hasta su morada final. No sé en qué momento se fue", reflexionó, en un pasaje en el que contrapuso el recuerdo de quien fuera su marido con la situación que ahora denuncia.
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