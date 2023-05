Impactante: revelan el video del ataque en el que Eloy Rivera fue apuñalado

En las imágenes se lo puede ver a Rivera sin remera junto a Thalía Di Mario en la puerta de un edificio. A continuación se cruza con Franco Coronel en la calle y sigue caminando. “Larga el cuchillo, gato”, se oye. Ya en otro fragmento del video, ambos jóvenes se están enfrentando mientras la mujer en cuestión grita: "Basta, basta, Eloy".

El video clarifica los hechos, pero además, se convirtió en una prueba fundamental para la investigación de la causa, que ahora favorecería a Rivera, quien luego del episodio violento, terminó internado, preso y con heridas en todo el cuerpo.

Franco Coronel imputado por tentativa de homicidio. La causa quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional Nro 9 a cargo del Dr. Peludo.

QUÉ DIJO ELOY RIVERA LUEGO DE SER APUÑALADO

Eloy Rivera habló con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, conductores del clico, sobre su estado de salud actual luego de recibir siete puñaladas: “Las heridas están sanando, tengo entre quince y veinte puntos por todo el cuerpo. Me duele bastante el pulmón porque me lo perforaron y me entró agua y casi me muero por eso”.

“Ahora me está costando volver a entrenar porque me duele un montón, pero dentro de todo estoy bien. Estuve a punto de morir. Por un momento creí que iba a morir”, subrayó el apuñalado.

“Todo lo que contaron Thalía y Franco es mentira. Es un invento de ellos para lavarse las manos. Lo que pasó en realidad fue que yo estaba con ella y una amiga en una casa. En ese momento era el mejor amigo de Daphne, la cubana que vive en Dorrego y Luis María Campos, y hablamos de juntarnos”, hizo hincapié el influencer.

Además, señaló que fue su ex novia quién le pidió juntarse y hablar de que había comenzado una nueva relación: “Cuando me dice eso, le dije que era su vida, que hiciera lo que quiera. Y ahí aparece Franco encapuchado con un buzo negro y un cuchillo tramontina de cocina. Me dice: ‘Dale guacho, te voy a matar’”.