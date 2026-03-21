Emilia Attias celebró sus 39 años con una fiesta repleta de famosos y un look dosmilero que marcó tendencia
Entre las figuras destacadas que dijeron presente se encontraban Maxi López, Brenda Gandini y Miguel Ángel Rodríguez. Las fotos en la nota.
El cumpleaños número 39 de Emilia Attias se convirtió en uno de los eventos más comentados del fin de semana, con una celebración que reunió a múltiples figuras del espectáculo en una noche cargada de estilo y cercanía. La actriz apostó por un festejo con impronta propia, donde no faltaron las muestras de afecto con su pareja, Guillermo Freire, y una estética que captó todas las miradas.
El encuentro tuvo lugar el viernes por la noche en el restó Costa 7070, espacio elegido para una velada en la que la ex protagonista de Casi Ángeles se mostró distendida y muy enamorada. La organización estuvo a cargo de Jecan Wecan, que convocó a un grupo selecto de invitados.
Entre los asistentes estuvieron Maxi López, Brenda Gandini, Miguel Ángel Rodríguez, Claudio Husaín y Leandro Leunis, quien asistió acompañado por Magdalena Martínez Picabea.
En cuanto al look, Emilia Attias eligió una propuesta con guiños a los años 2000 y un aire rockero bien marcado: lució pantalones negros de tiro ultra bajo y bota ancha, combinados con un top bandeau texturizado en tonos grises y un cinturón con hebilla protagonista. Sumó una campera de cuero y collares de cadenas plateadas que reforzaron el estilo.
Durante la noche, hubo lugar para fotos, brindis y gestos de complicidad. Emilia Attias se mostró a puro beso con Guillermo Freire, mientras compartía momentos con sus amigos y colegas. También se vio a Maxi López posando ante las cámaras y a Leandro Leunis junto a su esposa, además de la presencia de Claudio Husaín acompañado por Romina Ansaldo.
La actriz vivió una noche atravesada por la emoción, rodeada de afectos y con un estilismo que dio que hablar. Las imágenes del festejo la muestran radiante, disfrutando de su cumpleaños y celebrando el amor junto a Guillermo Freire y su círculo más cercano.
Mirá las fotos del festejo de Emilia Attias
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