Emilia Attias celebró sus 39 años con una fiesta repleta de famosos y un look dosmilero que marcó tendencia

El cumpleaños número 39 de Emilia Attias se convirtió en uno de los eventos más comentados del fin de semana, con una celebración que reunió a múltiples figuras del espectáculo en una noche cargada de estilo y cercanía. La actriz apostó por un festejo con impronta propia, donde no faltaron las muestras de afecto con su pareja, Guillermo Freire, y una estética que captó todas las miradas.