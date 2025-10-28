Emilia Attias habló de su romance con Guillermo Freire en MasterChef Celebrity: qué dijo

Emilia Attias Guillermo Freire

La relación, que se hizo pública en noviembre, se caracteriza por el perfil reservado de Freire, economista y hermano de Andy Freire, exministro de Innovación y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires.

En medio de la entrevista, Emilia resaltó con humor el clima íntimo que se había generado pese al contexto competitivo: “Estamos de golpe teniendo una charla íntima de cafecito de amigas en el momento más crítico”.

Sobre su desempeño en el certamen y la evaluación de los jurados Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, la modelo fue autocrítica y reconoció: “Espero mucho de mí y soy exigente”. Sin embargo, se mostró desconforme con la mirada de los evaluadores. “Yo no tendría que estar acá en una eliminación. No sé qué le pasa al jurado, solo ve lo malo”.

Y explicó por qué aún no respondió de manera más directa a las críticas: “Porque estoy conociéndolos de a poco, no quiero que me odien de entrada”. Luego, anticipó su intención de cambiar su actitud y volverse “un poco más irreverente”.

Ante las sugerencias de la conductora de contestar por las injusticias percibidas, la actriz coincidió: “Estoy de acuerdo. Las injusticias hay que pelearlas hasta el final”.

Pese al reconocimiento de los miembros del jurado, la actriz no dudó en cuestionar sus devoluciones. En una charla con Wanda Nara, Emilia Attias reconoció ser muy autoexigente en todo lo que emprende en su vida, pero terminó apuntando contra el jurado del programa de Telefe.

Sin embargo, se mantuvo firme. “Yo solo dije que se fijan mucho en lo malo y no dicen nada de lo bueno”, reconoció. “Yo considero de que tengo condiciones para estar en el balcón y que me podría haber tocado antes”, expresó, en el mismo momento en que los tres chef probaban su preparación. Su decisión de soltar sus malestar terminó sirviendo y luego de dos semanas de malas reseñas, la llenaron de elogios.

“Espero que lo que dije no haya tenido que ver con la devolución. Yo creo que no. También espero no tener que hacer todo el tiempo este tipo de devoluciones personales”, finalizó Emilia Attias, quien al final de la gala terminó ganando, pudo escaparle a la próxima eliminación y aseguró su continuidad en el certamen una semana más.