Emilia Attias habló de su romance con Guillermo Freire en MasterChef Celebrity: qué dijo
La actriz charló con Wanda Nara sobre su romance con el economista y apuntó contra los jurados de MasterChef Celebrity.
Emilia Attias fue protagonista de la noche del lunes de MasterChef Celebrity (Telefe). La actriz no sólo se ganó el delantal blanco en la gala de última chance, sino que también habló de su noviazgo con Guillermo Freire y, de paso, arremetió contra el jurado.
En una noche donde tuvieron que preparar platos típicos de la cocina turca, Emilia finalmente dio el batacazo al lucirse con un lahmacun y un babaganush. Cuando llegó el momento de las opiniones de los jurados, Betular abrió el fuego. “Ella encabeza la lista contra nosotros, lanzó. ”Yo no soy la que la encabezo", dijo, mientras se negaba a dar nombres cuando Martitegui le pidió el nombre de quien más los cuestiona.
Mientras tanto, en el marco de una conversación con Wanda Nara, la ex Casi Ángeles compartió su percepción sobre el nivel de estrés que se vive en el programa. Mientras la conductora comentaba que la veía tranquila, Emilia reconoció: “No, yo te juro que estoy transpirando. No entendés cómo”.
Sobre su noviazgo con Guillermo Freire, con quien salió tras separarse del Turco Naim, confesó: “Sí, estoy en pareja.Cocina mucho mi novio y me enseña. Cocina un montón, su mamá recocinaba, cocina toda su familia. Son todos chefs, no sabés”. Además, destacó el apoyo de su pareja y la familia de él para mejorar en el concurso: “Me dan consejos”.
La relación, que se hizo pública en noviembre, se caracteriza por el perfil reservado de Freire, economista y hermano de Andy Freire, exministro de Innovación y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires.
En medio de la entrevista, Emilia resaltó con humor el clima íntimo que se había generado pese al contexto competitivo: “Estamos de golpe teniendo una charla íntima de cafecito de amigas en el momento más crítico”.
Sobre su desempeño en el certamen y la evaluación de los jurados Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, la modelo fue autocrítica y reconoció: “Espero mucho de mí y soy exigente”. Sin embargo, se mostró desconforme con la mirada de los evaluadores. “Yo no tendría que estar acá en una eliminación. No sé qué le pasa al jurado, solo ve lo malo”.
Y explicó por qué aún no respondió de manera más directa a las críticas: “Porque estoy conociéndolos de a poco, no quiero que me odien de entrada”. Luego, anticipó su intención de cambiar su actitud y volverse “un poco más irreverente”.
Ante las sugerencias de la conductora de contestar por las injusticias percibidas, la actriz coincidió: “Estoy de acuerdo. Las injusticias hay que pelearlas hasta el final”.
Pese al reconocimiento de los miembros del jurado, la actriz no dudó en cuestionar sus devoluciones. En una charla con Wanda Nara, Emilia Attias reconoció ser muy autoexigente en todo lo que emprende en su vida, pero terminó apuntando contra el jurado del programa de Telefe.
Sin embargo, se mantuvo firme. “Yo solo dije que se fijan mucho en lo malo y no dicen nada de lo bueno”, reconoció. “Yo considero de que tengo condiciones para estar en el balcón y que me podría haber tocado antes”, expresó, en el mismo momento en que los tres chef probaban su preparación. Su decisión de soltar sus malestar terminó sirviendo y luego de dos semanas de malas reseñas, la llenaron de elogios.
“Espero que lo que dije no haya tenido que ver con la devolución. Yo creo que no. También espero no tener que hacer todo el tiempo este tipo de devoluciones personales”, finalizó Emilia Attias, quien al final de la gala terminó ganando, pudo escaparle a la próxima eliminación y aseguró su continuidad en el certamen una semana más.
