La familia de Lourdes Fernández pide que sea considerada como víctima de trata de personas

"Lourdes en principio está enojada con su madre, con sus amistades y conmigo por la actitud que hemos tomado. Fue todo de urgencia, fue una madre desesperada contactándose con el abogado de Lourdes para decir 'pasó lo que ya había pasado en su momento, no sé cómo está mi hija'. Ella fue y radicó una denuncia, y la verdad es que tan errada no estaba", sentenció.

Castro Bianchi también abonó la teoría de que se debe investigar el caso como un delito de trata de personas además de violencia de género porque "si decís que no (está en tu casa), la tenés más de 12 horas retenida y alterás una investigación dando pistas falsas, claramente algo normal ahí no hay", en referencia al accionar de García Gómez, que le mintió a la Policía todas las veces que se presentó en su departamento de Palermo.

"Entramos en una espiral donde hay tres fases marcadas: primero es la acumulación de violencia, la segunda fase es la explosión de esta violencia y la tercera es una fase de 'luna de miel', donde aparece la negación", describió el abogado.

Además, el letrado anticipó que la familia de la integrante de Bandana va a insistir con el pedido de pruebas y va a "seguir aportando elementos a la fiscalía", y si la defensa de García Gómez apela al fallo que le negó la excarcelación están preparados para recurrir a la Cámara para que se lo mantenga encerrado.