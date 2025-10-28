Nicolás Occhiato explotó contra los Martín Fierro de Streaming: "Me ensucian y me dejan mal parado"
Tras el fuerte cruce en redes, el conductor volvió a disparar contra los premios y el equipo de OLGA.
En medio de la polémica por la supuesta ausencia de Luzu TV en los Martín Fierro de Streaming, Nicolás Occhiato decidió dar su versión y aclarar los rumores que circularon en redes sociales sobre su canal. El conductor utilizó su cuenta de X para desmentir la información y defender su postura ante lo que consideró una operación mediática.
“Una vez más esta cuenta jugando sucio para dejarnos mal parados. Recién hoy sábado nos llegó un mensaje contando la idea y respondimos que el lunes lo veíamos y dábamos una respuesta. Al rato, casualmente, salen con esta noticia jaja, qué raro todo… Buen sábado”, escribió el empresario, dejando en claro que no hubo negativa de su parte sino una confusión en la comunicación.
Horas más tarde, en diálogo con Intrusos, Occhiato amplió sus declaraciones y reveló cómo se enteró de la propuesta: “Fue raro, porque se le había comunicado a todos y a mí recién me avisaron el sábado, que es el día que trato de estar tranquilo con mi familia. Me mandó un mensaje Grego Rosello y le dije que el lunes lo veía en la oficina y le contestaba. Yo sabía lo mismo que se sabía públicamente, que lo iba a producir OLGA. Voy a ir y está todo bien, pero quería exponer eso porque la situación me ensuciaba a mí”.
El creador de Nadie Dice Nada sostuvo que la intención de Luzu TV siempre fue colaborar, pero que la desinformación afectó su imagen: “La idea no fue no participar, pero si ya empieza así la situación me dejan mal parado, y justo se olvidaron de nosotros…”.
Al ser consultado por su relación con Migue Granados, Occhiato fue contundente: “Con Migue no hablo hace como un año, no le contesto. Él habló con Guido, no conmigo. Si me lo cruzo lo saludo porque soy educado, pero no tenemos relación”. También hizo referencia a los hermanos Cella, exintegrantes de Luzu y actuales responsables de Olga: “Tampoco les contestaría, porque se portaron mal”.
Para cerrar, el conductor confirmó que dirá presente en la ceremonia y dejó entrever su deseo de llevarse un reconocimiento: “Voy a ir a los Martín Fierro, espero ganar algo e irme contento. No hay ánimo de no ir ni de tirar mala onda”. Así, Nicolás Occhiato volvió a manifestar su enojo y dejó en claro que está cansado de que lo “ensucien”.
