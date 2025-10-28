Nicolás Occhiato explotó contra los Martín Fierro de Streaming: "Me ensucian y me dejan mal parado"

Horas más tarde, en diálogo con Intrusos, Occhiato amplió sus declaraciones y reveló cómo se enteró de la propuesta: “Fue raro, porque se le había comunicado a todos y a mí recién me avisaron el sábado, que es el día que trato de estar tranquilo con mi familia. Me mandó un mensaje Grego Rosello y le dije que el lunes lo veía en la oficina y le contestaba. Yo sabía lo mismo que se sabía públicamente, que lo iba a producir OLGA. Voy a ir y está todo bien, pero quería exponer eso porque la situación me ensuciaba a mí”.