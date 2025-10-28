Nancy Duré fulminó a Pilar Smith por su disputa interna en APTRA: qué le dijo
La periodista lanzó duras declaraciones sobre su colega durante una entrevista en Intrusos y cuestionó su rol dentro de la entidad.
En medio del creciente conflicto dentro de APTRA, la periodista Nancy Duré no se guardó nada y apuntó con todo contra Pilar Smith, con duras declaraciones durante una entrevista en Intrusos. La panelista volvió a poner en evidencia la tensión que existe entre ambas y dejó en claro que la relación está lejos de normalizarse.
La charla comenzó con un giro hacia los rumores que la vinculan sentimentalmente con Carlos Monti, a lo que Nancy respondió con su característico tono irónico: “Yo creo que me desbarrancaron, no sé, son tantas las que se postulan, ahora hasta Susana Roccassalvo”. Luego, agregó: “Más allá de que haya sido real o no, que yo sé que no, pero todos fantaseamos con un Monti y Roccassalvo en algún momento, pero no pasó nada como tampoco pasó nada conmigo”, dejando en claro su postura sobre los rumores que la rodean.
La periodista continuó con un comentario cargado de humor sobre los rumores que involucraban a Monti y Andrea Bisso: “Me ganó de mano Andrea Bisso, tengo que resignarme”, lanzó entre risas, antes de que el clima se tensara al abordar la relación con Pilar Smith. Consultada sobre su colega, Duré no se guardó nada: “Yo sé que ella le mandaba mensajes”, señaló, dejando entrever que conoce detalles del pasado de Smith.
El notero recordó que Pilar había insinuado que Duré se acercaba a Monti solo para “pegar una nota” y que no la soporta, algo que despertó la indignación de Nancy: “¿Por qué no me soporta? Pero qué raro, qué barbaridad”, respondió tajante.
Acto seguido, la periodista, quien también tuvo un cruce con Matilda Balanco, apuntó directamente al desempeño de Smith dentro de APTRA: “Yo no la veo en APTRA prácticamente porque no va a las asambleas, no va a las reuniones, no va a ningún lado. ¿Renunció ya? Porque creo que ella se iba a ir igual que Tomi (Dente) porque estaba en desacuerdo. A mí no me llegó el mail todavía”.
Duré no escatimó críticas sobre la reciente entrevista de Smith, en la que cuestionó a Luis Ventura: “Si ella quisiera hacer algo iría a APTRA, no hace nada y se cuelga de Luis (Ventura) que no hace más que laburar. Capaz que la que busca prensa es ella”, lanzó con dureza, dejando claro su desdén por la estrategia mediática de su colega. Para cerrar, Nancy no perdió la oportunidad de marcar su postura desafiante: “Capaz que me envidia… me envidia los chongos”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario