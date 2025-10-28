Nancy Duré fulminó a Pilar Smith por su disputa interna en APTRA: qué le dijo

La charla comenzó con un giro hacia los rumores que la vinculan sentimentalmente con Carlos Monti, a lo que Nancy respondió con su característico tono irónico: “Yo creo que me desbarrancaron, no sé, son tantas las que se postulan, ahora hasta Susana Roccassalvo”. Luego, agregó: “Más allá de que haya sido real o no, que yo sé que no, pero todos fantaseamos con un Monti y Roccassalvo en algún momento, pero no pasó nada como tampoco pasó nada conmigo”, dejando en claro su postura sobre los rumores que la rodean.